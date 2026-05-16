Delaossa celebra su ‘madrugá’ más vital y rinde pleitesía a Zaragoza: "Siempre ha sido fuente de inspiración en la escuela del hip hop"

Sin renegar de sus orígenes (el barrio de El Palo de Málaga), honrando a sus referentes («Zaragoza siempre ha sido inspiración en el hip hop») y con ganas de celebrar, celebrar y celebrar a través de sus canciones. Así se ha plantado Delaossa sobre el escenario de la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza este sábado ante más de 2.000 personas para hacer un repaso vital a través de sus canciones en cuatro actos. Por cierto, aún faltaba un ingrediente más para definir su concierto, la locura colectiva de un público mayoritariamente joven que ha coreado todos y cada uno de los versos de un Delaossa, que ha llegado a sorprenderse del nivel: «Cuando un bolo comienza así el final es espectacular», ha asegurado cuando llevaba apenas dos canciones.

«¡Viva Aragón! ¡Viva la ciudad del viento! Zaragoza siempre ha sido fuente de inspiración en la escuela del hip hop con maestros que nos enseñaron que era esto como Violadores del Verso, Xhelazz Rapsusklei y tantos otros», ha clamado poco después el malagueño desde el escenario para caldear el ambiente.

Hacia lo melódico

Delaossa (que ha superado una etapa oscura de adicciones a las drogas y al alcohol) es uno de los mayores exponentes de ese rap que, sin abandonar las bases del hip hop, ha ido tendiendo más hacia lo melódico y lo musical en una línea más actual con lo que se está haciendo en la industria. Y ahí, Delaossa, sin abandonar el rap, ha encontrado un camino en el que se siente cómodo y en el que, desde luego, llega a un nivel altísimo gracias también a un exquisito trabajo en la producción.

El concierto de este sábado en la Multiusos ha sido una prueba fidedigna de su evolución ya que ha hecho un repaso a su trayectoria con 23 canciones (ha sido una actuación de las largas, de las que les gusta a sus fans) en las que le ha dado espacio al rap más puro (con él solo sobre el escenario), pero también a sus canciones más melódicas para las que se ha acompañado de una banda con batería, teclado, guitarra y bajo así como dos coristas.

Es decir, sí, Delaossa no se ha olvidado de temas como 'La barra del bar', 'El patio', 'Veneno', 'Nueva season', 'Bling Bling', 'Rounders'... pero también han sonado otras piezas como 'Ojos verdes', 'Pájaros de barro', 'Vulnerable', 'Mariposas rojas', 'Still Luving', 'Otro amanecer'... (con estas tres últimas ha concluido el concierto).

Los tiempos cambian

El resultado, visto lo visto sobre la pista, ha convencido a la mayoría de los asistentes (quizá se podría empezar a medir el grado de satisfacción por los móviles que se ven en alto en cada canción), que han demostrado no estar en el concierto por cumplir ya que, además de las consiguientes piezas interpretadas a dúo entre Delaossa y el público, la tienda de merchandising del malagueño ha facturado un buen número de camisetas.

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«Este tío antes era rapero», le decía un amigo a otro casi al final del concierto a mitad camino entre la decepción y el asombro. «Anda, no me amargues, y mira hacia delante», le contesha contestado con gracia el otro. Ya lo dijo Bob Dylan hace muchos años en forma de canción:«The Times They Are a-Changin’».