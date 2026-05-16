El DJ aragonés que ha viralizado uno de sus temas con el que ya ha superado el millón de escuchas: "La hemos liado, nos queda lololooooo para rato"
El artista oscense ha colocado una de sus colaboraciones entre las más oídas en las plataformas
El DJ oscense Andrés Campo acaba de hacer historia con una sesión de más de 12 horas ininterrumpidas en la cabina de la sala Fabrik de Madrid con la fiesta Alma Bakalá apelando al espíritu de la recordada Ruta del Bakalao. Y es que el aragonés es ahora mismo uno de los DJ más destacados del panorama nacional y siempre tiene un lugar para las colaboraciones.
Como la que hizo con la rapera catalana Santa Salut con la que publicó en octubre del año pasado el tema '¿Dónde está el after?', que, cómo no, el oscense pincha en sus sesiones y se ha convertido en uno de los más conocidos llevando al público a una celebración colectiva. Una pieza que ha ido calando entre el público y que ya se ha convertido en viral tal y como el propio DJ ha desvelado en sus redes sociales.
"Odiado y amado"
"'Dónde está el after' supera el millón de 'plays' en 'spoty', y en otras plataformas y redes lo habéis hecho viral. Del mismo han brotado mezclotes y remixes que no esperábamos, gracias a djs y productores por meterle mano. Odiado y amado a partes iguales, estaba claro, sea como sea GRACIAS, ha sido divertido y parece que nos queda lololooooo para rato! Más cosas en camino! La hemos liado, Santa Salut!", ha publicado Andrés Campo con un vídeo de una de sus multitudinarias sesiones pinchando el tema.
La canción está encuadrada dentro de sesiones intensas y techno rápida con la intención de no bajar las revoluciones buscando ese after al que alude la canción a altas horas de la madrugada.
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