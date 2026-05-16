‘Faustino’, de Germán Mairén, gana el Premio Especial del Jurado en la 30ª edición del Festival de La Almunia

El Festival de Cine de La Almunia ha vuelto a vestirse de gala para celebrar la clausura de la 30ª edición del festival, una cita muy especial que este año ha logrado reunir a cerca de 3.500 espectadores a lo largo de toda la semana de programación, superado así la cifra de asistencia registrada en la pasada edición. Más de una semana de actividades que ha girado en torno a 'Cómo hemos cambiado', una reflexión sobre la evolución tanto de La Almunia y sus vecinos y vecinas como del propio cine español. Durante estos días, el público ha podido disfrutar de una intensa programación compuesta por cortometrajes, largometrajes y mesas redondas en torno al séptimo arte.

El festival ha proyectado más de medio centenar de cortos y dos largometrajes, reuniendo a alrededor 3.500 espectadores en el conjunto de actividades programadas. Esta gala de clausura cierra la programación con la entrega de premios de los concursos de cortometrajes y guiones para cortometrajes. El acto ha sido conducido por Alejandro Aísa y ha contado con la actuación de 'Cretino'

"Horas de trabajo, ilusión y compromiso"

La gala ha comenzado con el discurso del director artístico del festival y presentador de la gala, Alejandro Aísa, que ha querido agradecer todo el trabajo de su equipo: “Detrás de cada edición hay muchísimas horas de trabajo, ilusión y compromiso. Fescila no sería posible sin el equipo humano que lo sostiene año tras año, ni sin la implicación de colaboradores, instituciones, voluntarios y vecinos que hacen suyo el festival”. El director artístico de Fescila también ha subrayado el valor cultural que ha adquirido el festival tras tres décadas de trayectoria: “Treinta años después seguimos demostrando que desde un pueblo también se puede generar cultura de calidad y crear un espacio donde el cine sirva para encontrarnos, emocionarnos y reconocernos como comunidad”.

En la gala de clausura de la 30ª edición se ha puesto el foco en los directores, guionistas e intérpretes reconocidos en esta edición. 'Faustino', del madrileño Germán Mairén, ha sido uno de los trabajos más destacados del palmarés al alzarse con el premio especial del jurado a Mejor Cortometraje y el galardón a Mejor Interpretación para Carlos Manuel Díaz por su papel en esta obra. Uno de los premios que otorga el festival en la muestra de Cortometrajes Adolfo Aznar es el premio al Mejor Realizador Aragonés, que esta ocasión ha sido para el zaragozano Jorge Blas por su cortometraje 'Último superviviente a bordo'.

'Señuelo', de la zaragozana Martha G. Ayerbe, ha recibido el Premio del Público, elegido por los espectadores durante las proyecciones de la Sección Oficial, mientras que 'El parque de los balas', del almuniense Mario Huerta se ha llevado el Mejor Cortometraje Comarcal. Además, el Premio Joven ha sido para 'Cap al cel', de Nicolas Solé. 'El ressò de la mirada', del mallorquín Carles Bover, se ha llevado el premio a Mejor Documental, mientras que 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo, ha sido reconocido como Mejor Cortometraje de Animación.

La directora de producción del festival, Carmen Pemán, ha hecho entrega de la distinción como Socio de Honor a Euroservicio Moreno, en reconocimiento a su compromiso con Fescila a lo largo de los años. “Desde hace más de una década, Euroservicio Moreno se ha convertido en un colaborador cercano y fundamental para el desarrollo del festival, facilitando de manera desinteresada el vehículo de cortesía que permite el traslado de los premiados. Su implicación, siempre discreta pero imprescindible, refleja el espíritu de colaboración que hace posible que este proyecto cultural siga creciendo”, ha destacado.