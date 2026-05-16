Más de 1.300 personas han disfrutado de teatro familiar con 'Pasaporte sin cabeza'

Más de 1.300 personas han participado en el proyecto cultural 'Pasaporte sin cabeza. Un paseo por la ciudad', una iniciativa de la compañía Títeres Sin Cabeza en colaboración con la red de centros cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza que este sábado celebraba su acto final con la entrega de premios a las familias participantes en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, en el barrio de San José.

El programa, desarrollado a lo largo de 2025 y parte de 2026 con motivo del 15º aniversario de la compañía, ha transformado los centros cívicos en una red de teatro familiar itinerante, en la que el público ha podido asistir a diferentes espectáculos y sellar un “pasaporte” acumulativo con cada función.

Nueve funciones y un taller

La iniciativa ha reunido a más de 1.300 espectadores en nueve funciones y un taller en ocho centros cívicos de distintos barrios de Zaragoza, con aforos completos en la mayoría de las citas y una participación especialmente significativa de público familiar recurrente.

En total se han repartido unos 300 pasaportes, de los que alrededor de 40 familias han completado el recorrido íntegro, asistiendo a todas las funciones programadas, un dato que la organización destaca como uno de los principales logros del proyecto por su capacidad de fidelización cultural y movilidad entre barrios.

El cierre del programa se celebraba este sábado con la representación del último espectáculo del ciclo, 'Pérez, una aventura sin dientes', a las 17.30 horas, seguido a las 19.00 horas por el acto de entrega de premios a las familias que han completado el pasaporte o acumulado mayor número de sellos. Los premios consistían en títeres artesanales elaborados por la propia compañía y detalles personalizados para las familias participantes.

Teatro familiar, barrios y participación

Durante todo este tiempo, el proyecto ha tenido como objetivo acercar las artes escénicas al público familiar a través de una experiencia continuada en el tiempo, fomentando el desplazamiento entre barrios y el conocimiento de los centros cívicos como espacios culturales de proximidad.

“Ha sido muy emocionante ver cómo las familias se desplazaban de un barrio a otro para seguir el recorrido, incluso organizando sus agendas para no perderse ninguna función”, destacan desde la compañía organizadora.

La propuesta ha incluido espectáculos como 'La oruga de colores', 'Diminutivo', '¿Cuántas estrellas puedes contar?', 'Kikiriguau', 'Mi amigo el dragón' o 'Burbuja', entre otros, con una evolución progresiva de participación y un público cada vez más recurrente.