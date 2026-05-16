El poeta iraní Mohsen Emadi visita Zaragoza: "No es fácil acabar con Irán; la guerra se va a alargar mucho en el tiempo"

Mohsen Emadi es profesor, traductor, documentalista y sobre todo poeta. "Exiliado" de su Irán natal desde 2009, vive actualmente en México y en todo este tiempo ha mantenido una estrecha relación con Aragón gracias a sus publicaciones en la editorial Olifante. Desde que estalló la guerra en su país el pasado febrero, el poeta iraní lucha desde la distancia contra el ataque de Estados Unidos e Israel. Lo hace con la palabra, una de las armas más potentes que puede haber. Estos días la volverá a empuñar en tierras aragonesas: el domingo en Trasmoz y el próximo martes en la librería zaragozana La Pantera Rossa, con una charla titulada ‘El lenguaje ocupado. Resistencia palestina, Irán y el auge de la nueva derecha en medio de las guerras’.

Asegura Emadi que la denuncia y la lucha contra las injusticias es «una obligación del poeta» y que la poesía «en ningún caso es inútil». «Decía mi maestro Juan Gelman que la poesía, solo por existir, es resistencia. Muchas injusticias ocurren por falta de sensibilidad o por falta de memoria y, en este sentido, la poesía puede ser muy efectiva porque intensifica la conciencia y la sensibilidad del ser humano. Potencialmente, es una herramienta que puede cambiar el mundo», subraya Emadi.

De hecho, la rabia y un claro deseo de denuncia han impulsado algunas de las poesías que ha escrito en los últimos 20 años. «Las elegías han estado muy presentes en mi obra en todo este tiempo. Sobre todo las dedicadas a personas que fueron asesinadas injustamente, como fue el caso de mi admirado Federico García Lorca», indica el poeta, que también dedicó elegías a los asesinados en las protestas de Irán de 2018.

Mohsen Emadi impartirá una conferencia en La Pantera Rossa. / ep

La situación actual en su país de nacimiento centrará obviamente la conferencia que impartirá este próximo martes a las 19.30 horas en La Pantera Rossa. Emadi lamenta que el bloqueo a internet también le está impidiendo conocer en profundidad la realidad del día a día, aunque el poeta sigue hablando de forma recurrente con amigos y familiares.

«Lo que está claro es que el sentimiento nacionalista ha crecido tras el ataque. De hecho, mucha gente que criticaba el régimen iraní ha decidido postergar esa oposición para centrar sus esfuerzos en la defensa del país y la lucha común contra EEUU e Israel. Esto tiene un doble filo porque, igual que ocurrió en la guerra de Irak, en nuestro país también han aumentado las ejecuciones de opositores por parte del régimen», denuncia el poeta, que tiene muy clara la causa del ataque por parte de EEUU e Israel.

Una guerra larga

«Hay un evidente objetivo colonizador. Irán es el único país de Oriente Medio en la historia moderna que no ha sido sometido. Hubo dos ocupaciones, pero no pudieron colonizarlo totalmente. En este sentido, Israel sabe que si quiere instaurar su hegemonía en el Medio Oriente, primero debe deshacerse del concepto de Irán. Su lucha no es contra el régimen, sino contra la entidad como país», explica el poeta.

Lo que tiene claro Emadi es que la actual guerra se extenderá en el tiempo: «Estados Unidos e Israel pensaban que podrían terminar rápidamente con Irán, pero este conflicto va a durar mucho. De hecho, creo que no conseguirán someterlo del todo. Irán es un país muy extenso con muchas etnias. Son grupos que comparten una cultura y una historia desde hace 3.000 años e intentar establecer una brecha en un ente tan grande es difícil».

Emadi, muy crítico con la teocracia islámica que rige Irán desde 1979, también reflexionará en su charla sobre el caldo de cultivo que hervía en su país antes del ataque. «Las redes sociales están impulsando el levantamiento de una nueva derecha en todo el mundo, y eso también ha ocurrido en Irán, con la política económica escorándose cada vez más a la derecha en los últimos años», comenta Emadi, que denuncia que en todo este tiempo los movimientos promovidos por los obreros, los maestros o las mujeres han sido «brutalmente reprimidos».

Documental sobre Ángel Guinda

El poeta vivió esa represión en su país y también la ha sufrido en los últimos años, pero a miles de kilómetros y por parte de otro Gobierno. «Yo residí un tiempo en Estados Unidos, pero ahora no puedo volver a entrar. Hace poco una universidad de California me invitó a impartir una chara y me denegaron el visado. El Ejecutivo de Trump está desarrollando un control muy férreo contra todos los que considera opositores. Mi postura propalestina es clara y además he participado en manifestaciones contra EEUU, así que no me sorprende que me denegaran el visado», reconoce.

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Además de escritor, Emadi también es cineasta y ha realizado una decena de documentales, todos relacionados con poetas o la creación poética. Así, ha desarrollado proyectos sobre Antonio Gamoneda, Juan Gelman o Luis Cernuda, y ahora está trabajando en un documental sobre el poeta aragonés Ángel Guinda. «Nos conocimos en 2004 en un acto organizado por Olifante y nos hicimos muy amigos, casi como hermanos. Estuvimos grabando en mi casa de México y sigo trabajando en ese documental; quizá vea la luz el año que viene», concluye Emadi.