Zaragoza vive un animado Día de los museos para reinvidicar la belleza clásica

Los museos aragoneses han abierto este sábado sus puertas de par en para para celebrar su día y hacerlo con los que le dan sentido a su existencia, los ciudadanos, en una jornada en la que la afluencia ha sido elevada sin llegar, eso sí, a las filas que se generan durante otras festividades como San Valero.

Los museos municipales han decidido centrar su celebración de este año en una mirada al pensamiento clásico y al sentido de la belleza de entonces reflejado en los propios centros de arte zaragozanos como la Ruta Caesaraugusta (en el Teatro Romano, por ejemplo, se han organizado dos actividades con artistas como Elisa Arguilé).

Cientos de zaragozanos

A lo largo de la mañana, han sido cientos los zaragozanos (también algún turista despistado que se ha encontrado con la jornada de puertas abiertas "por casualidad") que han querido descubrir un poco más sobre el pasado romano de la ciudad. Aunque, buena parte de ellos, eran habituales de la ruta ("vengo una vez al mes mínimo" decía un hombre y una mujer un poco más adelante ejercía de guía improvisada de un grupo aleatorio).

El Día de los museos proseguirá su celebración durante todo el fin de semana e incluso este lunes, 18 de mayo, abrirán sus puertas de 10.00 a 14.30 horas en un día que suele ser de descanso semanal en estos centros de arte.