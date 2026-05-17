Barbitania congrega a más de 3.150 asistentes en su quinta edición

El festival Barbitania cierra su quinta edición y vuelve a batir récord de participación con más de 3.150 asistentes, una cifra que supera en un 48% la edición anterior. Durante cuatro días, Barbastro ha sido el centro de la actividad cultural, demostrando que la creación y la participación se extienden y se fortalecen desde el territorio, más allá de los grandes focos urbanos, y reafirmando al Barbitania como un referente dentro del panorama literario nacional.

Las principales voces de la narrativa y la poesía contemporáneas se han dado cita en la ciudad, con la participación de más de 40 escritores, entre ellos Corina Oproae, Jon Juaristi, Gioconda Belli, Joaquín Pérez Azaústre, Jordi Amat, Aleksandra Lun, Luis García Montero, Jorge Carrión, Berna González Harbour, Elvira Navarro, Manuel Vilas, Antonio Orejudo, Leonardo Cano, Juan Trejo, Natalia Moreno, Antonio Martínez Asensio, Eva Orúe, Juan Manuel de Prada, Julio Espinosa, Aurora Luque, Lara Moreno, Carlos Marzal, Benjamín Prado, Monika Zgustova, Zülfü Livaneli y otros autores de referencia.

"Apuesta cultural de calidad"

El alcalde de Barbastro ha mostrado su entusiasmo y ha declarado que “esta quinta edición de Barbitania ha supuesto la consolidación definitiva del festival como una apuesta cultural de calidad, accesible y abierta a todos los públicos, en la que confluyen lectores y escritores. Barbastro ha vuelto a demostrar durante estos días que la literatura puede llenar espacios, generar debate y convertirse en un punto de encuentro para personas de distintas edades e intereses”.

En su valoración general, ha señalado que “el balance que hacemos es extraordinariamente positivo. Barbitania ha crecido, algo que se refleja en el número de actividades, en la respuesta del público y en la capacidad del festival para llegar a distintos espacios de la ciudad y atraer perfiles muy diversos. Esa ambición cultural es precisamente la que queremos seguir impulsando desde el ayuntamiento”.

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La directora del festival, María Ángeles Naval, ーque el pasado viernes solicitara al alcalde de Barbastro una renovación del cargoー, considera que con esta edición “se puede afirmar que los Premios de Barbastro están en el mejor momento de su historia, y que Barbitania lleva una trayectoria ascendente, de vértigo. ¡Esto ha sido un éxito radical!”. Además, ha añadido que esta edición, que cumple su primer lustro, “ha sido espectacular en cuanto a asistencia de público, también en cuanto a diversidad e intensidad de las actividades, y en presencia de medios de comunicación nacionales, regionales y locales”. Naval también ha destacado que “a lo largo de las diferentes conversaciones se han generado una serie de reflexiones atravesadas por el tema de la casa que han ido implicando sentimental y emocionalmente a los lectores que han asistido invitándolos a nuevas lecturas y nuevas reflexiones”.