El cantante aragonés que fue a Eurovisión celebra sus 25 años en la música: "Fue volver a sentir, a conectar, a ser yo de verdad ahí arriba"

Aunque el sueño de la música llevaba inoculado en su sangre desde hacía mucho más tiempo y ya había participado en programas como 'Lluvia de estrellas', fue hace 25 años cuando un artista de Teruel saltaba a la fama y se colaba con su música en muchas casas españolas con un tema que todavía sigue recordándose a día hoy, 'Dile que la quiero'.

Una canción con la que David Civera representó a España en Eurovisión y le llevó hasta la sexta posición, el mejor lugar del país en el concurso desde 1997 hasta 2022. Casi nada. Un acontecimiento del que hace un cuarto de siglo y cuyo 'boom' ha hecho que el artista lo haya marcado como una especie de fecha de inicio en el mundo de la música.

Más de 30 conciertos programados

Y, por ello, David Civera acaba de comenzar una gira llamada '25 años sin detenernos' que comenzó el pasado 1 de mayo en Almería (dentro del Solazo+Music) y que continuará este mismo domingo en Cádiz. Un 'tour' en el que ya tiene cerradas 30 fechas y anuncia que vendrán más próximamente. "El viernes dimos el primer concierto de esta gira, y fue mucho más que un concierto", recordaba el turolense en sus redes: "Fue volver a sentir, a conectar, a ser yo de verdad ahí arriba. Gracias por abrirme de nuevo ese espacio y por hacerme sentir tan lleno. Gracias a cada persona que estuvo, porque sois el motor de todo esto. Nos queda un camino increíble por delante", señaló.

Con veintidós años, Civera asistió en febrero de 2001 a la preselección del Festival de la Canción de Eurovisión 2001, durante el programa 'Eurocanción' de Televisión Española. Resultó el vencedor con la canción 'Dile que la quiero', compuesta y producida por Alejandro Abad, así que el 12 de mayo, actuó en Copenhague, y logró la sexta posición con 76 puntos, la mejor clasificación de la representación española en el festival desde 1997 hasta 2022. Después del festival, la canción se convirtió en un éxito en el verano de ese año.