El combate nunca visto, Kant contra Platón, se vive en Zaragoza por el Día de los museos

No era una velada de boxeo, pero el combate nunca visto entre Kant y Platón ha llenado el Museo del Foro Romano de Zaragoza en uno de los actos más llamativos del Día de los museos. En un ring simulado, y con una mujer árbitro que ha ejercido de moderadora, los dos filósofos (bueno, las dos personas que representaban a los filósofos) han protagonizado una lucha dialéctica entre sus formas de razonar con un objetivo claro, revalorizar el pensamiento clásico.

En tres sesiones (11.00, 12.00 y 13.00 horas) muy concurridas se ha puesto de largo esta pieza teatral en la que ambos pensadores han debatido sobre la belleza, la definición de una obra de arte, el papel del artista y la función del arte en la sociedad. Sobre quién ha sido el ganador o qué idea es mejor que otra eso ya queda a la opinión de los espectadores y, sobre todo, a la adscripción a la corriente filosófica que cada uno prefiera.

Un fin de semana completo

Ha sido el acto más destacado de este domingo especial por la programación del Día de los museos (en realidad, la cita es este lunes) que se está prolongando a lo largo de todo el fin de semana y que está consiguiendo ujno de sus primeros objetivos, abrir la puerta de par en par de los centros de arte para que los zaragozanos descubran un poco más sobre su patrimonio. Por ello, durante este lunes 18 de mayo, los museos municipales abrirán sus puertas, como algo excepcional ya que es el día de descanso semanal, desde las 10.00 hasta las 14.30 horas.

Los museos municipales han decidido aprovechar este año la celebración del Día Internacional para estrenar las I Jornadas de pensamiento clásico. Un proyecto inédito que parte de una idea tan sencilla como poderosa: muchas de las preguntas sobre la belleza, el sentido del arte, la incertidumbre o el futuro, ya fueron formuladas en el mundo clásico. Recuperarlas no implica nostalgia, sino una forma de avanzar con mayor profundidad crítica.