Sho-Hai anuncia el lanzamiento del primer 'single' de su nuevo disco

El MC aragonés Sho-Hai, miembro de Violadores del Verso, ha desvelado que su cuarto disco de estudio en solitario verá la luz después del verano y que el próximo viernes, 22 de mayo, lanzará el primer 'single' de este trabajo, que irá acompañado de su videoclip.

El tema se llama 'El mejor' y estará en todas las plataformas digitales. «Canción producida por el mismísimo e inigualable RdeRumba. En una semana, bailamos. Paz y amor con hielo», ha anunciado el propio rapero zaragozano a través de sus redes sociales.

Felicitación de Navidad

El pasado 24 de diciembre, los seguidores de Sho-Hai recibieron, sin duda, una felicitación de Navidad muy especial. «Descapullamos el micro», anunció el zaragozano en un 'reel' publicado en Instagram grabado en el estudio que Rapsolo tiene en Zaragoza y en el que aparecía acompañado de RdeRumba. «Felices fiestas chavales! Hoy empiezo a grabar mi 4° disco con mi querido hermano del alma. No podía ser con otro... Así que para el año que viene, nueva buena música en tus oídos», anunciaba Sho-Hai, que deja claro que «aunque sean fiestas, aquí no se para de grabar. Disquito nuevo del Sho-Hai para el año que viene», sentenciaba.

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También está previsto que este año, aunque todavía sin fecha definida, Kase.O publique su nuevo y esperadísimo trabajo discográfico.