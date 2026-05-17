Sho-Hai anuncia el lanzamiento del primer 'single' de su nuevo disco
El rapero zaragoza lanzará su cuarto trabajo en solitario después del verano
El MC aragonés Sho-Hai, miembro de Violadores del Verso, ha desvelado que su cuarto disco de estudio en solitario verá la luz después del verano y que el próximo viernes, 22 de mayo, lanzará el primer 'single' de este trabajo, que irá acompañado de su videoclip.
El tema se llama 'El mejor' y estará en todas las plataformas digitales. «Canción producida por el mismísimo e inigualable RdeRumba. En una semana, bailamos. Paz y amor con hielo», ha anunciado el propio rapero zaragozano a través de sus redes sociales.
Felicitación de Navidad
El pasado 24 de diciembre, los seguidores de Sho-Hai recibieron, sin duda, una felicitación de Navidad muy especial. «Descapullamos el micro», anunció el zaragozano en un 'reel' publicado en Instagram grabado en el estudio que Rapsolo tiene en Zaragoza y en el que aparecía acompañado de RdeRumba. «Felices fiestas chavales! Hoy empiezo a grabar mi 4° disco con mi querido hermano del alma. No podía ser con otro... Así que para el año que viene, nueva buena música en tus oídos», anunciaba Sho-Hai, que deja claro que «aunque sean fiestas, aquí no se para de grabar. Disquito nuevo del Sho-Hai para el año que viene», sentenciaba.
También está previsto que este año, aunque todavía sin fecha definida, Kase.O publique su nuevo y esperadísimo trabajo discográfico.
- La nueva Romareda avanza con el Gol Sur y el anillo inferior ya concluidos
- El Valencia Basket-Casademont Zaragoza de la final de Liga, en directo: así va el partido a vida o muerte en el Roig Arena
- Al menos media docena de futbolistas del Real Zaragoza ya no volverán a jugar esta temporada
- Un misterioso robo en un pub del centro de Zaragoza
- Las horas previas a la muerte del alumno del IES Ítaca: esto es lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón
- Rober tampoco estará con el Real Zaragoza en la final ante el Sporting
- La crónica del Baxi Manresa-Casademont Zaragoza: aquí huele a muerto
- El tranvía de Zaragoza atropella a un joven de 20 años en silla de ruedas