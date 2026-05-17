Jaca estrenará su encuentro literario Poesía de jardín el 23 de mayo

Jaca celebrará el I Encuentro Poesía de jardín, una nueva iniciativa cultural que se celebrará el próximo 23 de mayo y que nace con el objetivo de acercar la poesía al público de una forma cercana, accesible y en espacios singulares de la ciudad. El encuentro se desarrollará en distintos enclaves emblemáticos como el jardín del Parque San Lure y el quiosco del Paseo de la Constitución, espacios que, según destaca la concejal de Cultural del ayuntamiento, Andrea Vargas, contribuyen a generar “un ambiente íntimo y cercano que favorece la experiencia poética”.

El programa arrancará a las 12.30 horas con el recital ‘Jardín romántico’ en el Parque San Lure. Por la tarde, a las 17.30 horas, tendrá lugar en el Salón de Ciento la mesa redonda ‘Poéticas de lo (in)decible’, y la jornada concluirá a las 19.30 horas con un segundo recital, ‘Al atardecer’, en el quiosco del paseo de la Constitución con la coordinación de Marta Fuembuena, que también participará como moderadora en la mesa redonda.

Poetas de prestigio

La concejal explica que se trata de “un proyecto nuevo que responde a la necesidad de fomentar la lectura y diversificar la oferta cultural en Jaca”, apostando por un formato al aire libre que permita “conectar de una forma más especial con la poesía y con los poetas”. La edil ha subrayado que uno de los objetivos principales es “crear una actividad cultural de alto nivel, con poetas de prestigio, al tiempo que se ponen en valor espacios de la ciudad y se atrae a un público diverso”. Por ello, el cartel reúne a reconocidos autores como Joan de la Vega, Daniel Arana, Corina Oproae y Sergio Gómez, con la coordinación de Marta Fuembuena.

Además, se ha editado una guía didáctica que acompañará al evento y que incluye información sobre los autores, los espacios y el desarrollo de la jornada, así como un espacio para que el público pueda tomar notas y conservarla como recuerdo. Por su parte, la directora de la Biblioteca Municipal de Jaca, Raquel Carrillo, valora positivamente la iniciativa, destacando que “este tipo de actividades ayudan a acercar la poesía, un género que a veces se considera minoritario, a todo tipo de público, fomentando la lectura y ampliando la oferta cultural tanto para residentes como para visitantes”.

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El Ayuntamiento de Jaca confía en que este primer encuentro poético tenga continuidad en el tiempo y se consolide como una cita cultural de referencia en la ciudad, combinando literatura, patrimonio y participación ciudadana en un entorno único.