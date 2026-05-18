Anento viaja este fin de semana a un mundo de fantasía con su festival de cuento

El Ayuntamiento de Anento celebrará este fin de semana, 23 y 24 de mayo, una nueva edición de 'Érase una vez… Anento', un festival cultural y familiar que convertirá el municipio en un auténtico escenario de fantasía donde pequeños y mayores podrán disfrutar de unos días llenos de magia, imaginación y actividades participativas.

'Érase una vez… Anento' busca dinamizar el entorno rural a través de la cultura y el ocio familiar, fomentando la convivencia intergeneracional y convirtiendo el municipio en un espacio vivo donde la creatividad, el juego y la imaginación sean protagonistas.

En la presentación celebrada este lunes, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha felicitado al Ayuntamiento de Anento por “apostar por la cultura y por su compromiso con la vida del municipio” al tiempo que ha destacado que esta iniciativa “es un acierto que nos recuerda que, con creatividad y dedicación, los pequeños rincones de nuestra provincia pueden brillar y convertirse en referentes culturales para todos”.

Lázaro ha añadido que actividades como estas “no solo entretienen, sino que también generan recuerdos duraderos y fortalecen el sentido de pertenencia, haciendo que todos nos sintamos parte de algo especial en Anento” y por ello, desde la Diputación de Zaragoza “apoyamos y apoyaremos iniciativas como estas, que promueven la cultura, la creatividad y la cohesión social en nuestros pueblos”.

Por su parte, el alcalde de Anento, Enrique Cartiel ha recordado que la primera edición fue todo un éxito que esperan que vuelva a repetirse este año. “Para nosotros es un reto y la realidad es que estamos muy contentos con esta iniciativa porque nos permite poner en valor el entorno y nuestro municipio” y por ello ha adelantado la intención de “continuar en esta misma línea”.

Programación

Anento acogerá una programación repleta de títeres, cuentacuentos, talleres creativos, pintacaras, papiroflexia, globoflexia, juegos gigantes y actividades inspiradas en los cuentos clásicos, repartidas por distintos espacios emblemáticos del municipio como la plaza, la iglesia, el parque o la chopera.

Además, el festival contará con un espacio de 'food trucks' y zona para comer, pensado para que familias y visitantes puedan disfrutar del evento durante toda la jornada en un ambiente acogedor y festivo.

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La programación también incluirá la participación de diferentes autores y narradores de cuento, que irán contando historias y realizando lecturas a lo largo del fin de semana, llenando las calles de relatos, fantasía y personajes inolvidables.