El organista González Uriol recibe el premio Maestros CSMA

El organista José Luis González Uriol ha sido galardonado con el premio Maestros CSMA, otorgado por el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA). Se trata de un reconocimiento creado para distinguir a figuras fundamentales en la historia de la música aragonesa, que han sido docentes de esta institución musical superior.

González Uriol recibió esta distinción de manos de César Peris, actual director del Conservatorio Superior de Música de Aragón y del maestro cembalista David Palanca, en un concierto celebrado la semana pasada en la sala Amar y Borbón del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, a cargo de la Academia de Música Antigua CSMA junto al solista de violín Pablo Suarez.

"Valía incalculable"

Este galardón reconoce a artistas, grandes intérpretes, docentes y creadores “cuya trayectoria y legado son de una valía incalculable” y han formado parte del CSMA durante una larga trayectoria vital. En este sentido, Cesar Peris señaló en este acto que González Uriol representa de forma ejemplar el espíritu del premio Maestros CSMA, con una carrera docente y artística que abarca más de cinco décadas compaginadas con la dirección del propio Conservatorio Superior en dos de sus etapas, 1986 y 2001.

Peris destacó que Aragón ha sido cuna de destacados organistas y compositores, especialmente durante los siglos XVI y XVII cuando la escuela barroca aragonesa tuvo un papel fundamental con organistas como Sebastián Aguilera de Heredia, Pablo Bruna 'El ciego de Daroca' o Pablo Nasarre.

González Uriol ha sido organista del Patio de la Infanta, organista de la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal en Zaragoza y director del Festival de Música Antigua de Daroca desde sus inicios, recibiendo galardones como la Cruz de Alfonso X el Sabio, la medalla de las Cortes de Aragón o la medalla al Mérito Cultural del Gobierno de Aragón.

Desde sus inicios, Uriol ha construido una trayectoria que lo ha convertido en referente del órgano en el ámbito hispano. Su carrera alcanzó una gran proyección con numerosas grabaciones discográficas, destacando el doble cedé dedicado a Antonio Cabezón.