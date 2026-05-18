La katana de cien monedas de oro: el Gobierno de Aragón compra un sable japonés del siglo XIV para equipar su armadura samurái

Al Gobierno de Aragón le ha costado cerca de 60.000 euros, pero en su día, cuando se tasó en el siglo XIX, llegó a estar valorada en cien monedas de oro. "En esa época, con ese dinero se podía alimentar a cien personas durante todo un año", ha destacado la conservadora del Museo de Zaragoza, Ana Labaila, en el acto de presentación de la katana que acaba de adquirir la DGA para completar su colección de arte japonés. Se trata del sable "más antiguo y mejor conservado" que posee actualmente una colección pública española y es la primera vez que se exhibe en un museo.

El Ejecutivo autonómico la ha adquirido a un coleccionista afincado en Guadalajara y especializado en este tipo de piezas de arte oriental. La katana, del siglo XIV, llega para equipar y completar la armadura samurái del siglo XVIII que la DGA compró en noviembre de 2024 por 60.500 euros. El sable permitirá revalorizar aún más la colección de arte asiático del Museo de Zaragoza, una de las más importantes del país y de toda Europa.

"Se trata de una compra responsable y oportuna que fortalecerá nuestra colección", ha subrayado el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, que ha añadido que la katana es "una de las más singulares" que se pueden ver actualmente en Europa. Su hoja está datada en 1356 y presenta la firma del maestro forjador, Motomitsu (activo entre 1343 y 1376), perteneciente a la prestigiosa Escuela Bizen Osafune, una de las más destacadas en el arte de la espada japonesa, tanto por su longevidad como por su calidad.

Eva Alquézar es la nueva directora del Museo de Zaragoza. / dga

"Es una obra expecional, porque no es nada habitual que se encuentren en tan buen estado de conservación", ha comentado Labaila, que ha añadido que se trata además de una pieza muy bien documentada.La hoja presenta en cada una de las caras de su espiga, dos firmas. La primera, ya mencionada, perteneciente al maestro forjador, Motomitsu; la segunda, a Hon'ami Koson (1879-1955), especialista que estudió y tasó la misma, lo que permite trazar el origen y la legitimidad de la hoja. Este prestigioso tasador emitió un certificado, que acompaña la pieza, en el que la tasó en las citadas cien monedas de oro.

Ambas piezas, tanto el sable como la armadura, ocuparán un lugar de excepción cuando el Museo de Zaragoza reabra sus puertas tras finalizar las obras de reforma que comenzaron en noviembre de 2023 (el centro de la plaza de los Sitios lleva cerrado desde entonces). Olloqui tampoco ha querido aventurar una fecha este lunes, aunque se confía en que la reapertura no se extienda más allá de finales de 2027. «Sería lo lógico, pero ya no me atrevo a dar una fecha porque ya digo que no depende de nosotros», indicó el pasado mes de marzo a este diario.

Eva Alquézar, nueva directora del Museo de Zaragoza

El acto de presentación de la katana también ha significado la puesta de largo de la nueva directora del museo. Eva Alquézar, hasta ahora conservadora del IAACC Pablo Serrano, se convirtió hace poco más de un mes en su máxima responsable en sustitución de Isidro Aguilera, quien se jubiló el pasado verano tras casi diez años como director. Alquézar se ha llevado el concurso público convocado para puestos de trabajo singularizados vacantes y ahora afronta el gran reto de su carrera profesional: liderar la renovación de uno de los museos más importantes de la comunidad.

"Por su gran colección y sus 178 años de historia merece ser un referente tanto a nivel autonómico como nacional. Ya estamos trabajando en la definición de ese discurso expositivo, pero habrá que tener paciencia porque lo queremos hacer bien", ha señalado Alquézar.

Como ya indicó Olloqui, la nueva orientación del Museo de Zaragoza se basará en cuatro pilares: sus piezas arqueológicas, su arte gótico, la pinturas que posee del siglo XIX (Pradilla, Unceta o Barbasán) y sobre todo su importante colección oriental.

"Queremos construir una exposición permanente con el mayor rigor posible, pero tenemos claro que hay unas limitaciones de espacio. En la sección arqueológica, por ejemplo, queremos crear un proyecto muy actual", ha comentado Alquézar, que ha recordado que el museo de la plaza de los Sitios regirá el nuevo Centro Goya que se va a levantar en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, donde se exhibirán todas las obras del genio de Fuendetodos propiedad de la DGA.