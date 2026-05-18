La banda aragonesa que cumple 20 años con algo al alcance de pocos, llenar la sala Oasis: "Fue emoción a flor de piel y un momento a recordar para siempre"
El grupo celebró con fans de todo el territorio nacional sus dos décadas en la música
Era mayo de 2006 cuando comenzaba esta aventura bajo el nombre de Redrum antes de tomar el nombre, Armenian, con el que la banda aragonesa acaba de cumplir veinte años, un hito en un mundo de la música tan volátil, y lo ha hecho llenando una de las salas míticas de Zaragoza, la sala Oasis, en un concierto ya para la historia celebrado este sábado.
"Sin palabras. Lo de anoche fue emoción a flor de piel y para nosotros un momento a recordar para siempre. Jamás nos hubiéramos imaginado el día de nuestro primer concierto en mayo de 2006 que íbamos a llegar a celebrar un concierto XX aniversario, llenando la sala Oasis de Zaragoza, nuestra ciudad", narra la banda a través de sus redes sociales.
Presencia de miembros antiguos de la banda
Y es que la actuación en vivo fue muy especial ya que se contó también con la presencia de otros miembros de la banda que ya no forman parte de ella: "Ese primer concierto empezó con Redrum (la banda de donde nació Armenian) tocando antes de Armenian, y así se repitió anoche. Gracias de corazón a Raúl, David, Nacho y Javi por volver a los escenarios juntos por una noche con nosotros. Anoche también contamos con antiguos miembros de Armenian como Carlos y David, y con la única persona que ha cantado en Armenian sustituyendo a Borja en un concierto, Alfredo. Gracias de corazón también por hacernos revivir tan buenos momentos con vosotros".
La banda zaragozana se ha hecho un hueco en el circuito nacional realizando tanto versiones de System of a down (el grupo nació así, como tributo) como canciones propias, lo que le ha llevado a estar ahora mismo inmersa en una gira que pasará por Bilbao, Mallorca, Málaga, Almería, Lérida, Salamanca, Vitoria, Gijón...
El grupo concluye su mensaje agradeciendo al público su presencia, "a todos y cada uno de vosotros que llenásteis de energía y buen rollo una noche tan especial en casa, llegando incluso a venir gente de Santander, Vitoria, Valencia, Madrid, Barcelona o Canarias para la ocasión".
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