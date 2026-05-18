La NuEra abordará la muerte y la despoblación rural a través del cine
Pilar Palomero, Fernando Trullols y Ester Vallejo tomarán parte en la muestra de Ara el 19 y 20 de junio
La NuEra, Muestra de Cine para la Nueva Era Rural, celebrará su sexta edición los días 19 y 20 de junio en Ara (Huesca), consolidando a este pequeño pueblo del Pirineo aragonés como uno de los encuentros culturales más singulares del medio rural español. Pilar Palomero participará en la presentación de 'Los destellos', mientras que el director Fernando Trullols acercará al público 'Balandrau, viento salvaje', película inspirada en la tragedia ocurrida en el Pirineo en el año 2000. Ambas proyecciones estarán acompañadas de coloquios abiertos con el público.
Bajo el lema 'La muerte y lo rural: donde empieza otra historia', esta edición propone una mirada cinematográfica y cultural sobre la muerte entendida no solo como final, sino también como transformación, memoria y renacimiento.
La programación arrancará el viernes con la representación teatral 'La plaza vacía', de El Eventario & Cía KonRasmia, y, a continuación, tendrá lugar el acto inaugural de La NuEra, seguido de la inauguración de la exposición 'Ajuar contemporáneo', de la artista Carla Nicolás. La jornada culminará con la proyección de 'Los destellos'.
La programación
El sábado por la mañana estará dedicado a la memoria, las mujeres y las tradiciones populares vinculadas a la muerte. La jornada comenzará con la proyección del documental 'La caza de brujas en Lapurdi' ('Sorcières: Chronique d’un massacre', Marie Thiry), y tras la misma se celebrará la charla-debate 'Mujeres que sanan'. Paralelamente, la escritora y narradora oral Sandra Araguás impartirá el taller infantil 'Conviviendo con la muerte'. La tarde del sábado estarácentrada en la despoblación y en las nuevas narrativas sobre el mundo rural. Como novedad, esta edición acogerá la proyección de los cortometrajes del I Concursode Cortos Escolares La NuEra.
La programación continuará con la proyección del cortometraje Balar en silencio, presentado por sus directores Martín Espinosa y Fabio Martín, una obra vinculada a la identidad rural y al silencio de los territorios que desaparecen. Posteriormente, tendrá lugar la mesa redonda 'La muerte de los pueblos', en la que participarán Enrique Satué y Virginia Mendoza. La jornada continuará con el concierto de Ester Vallejo, mientras que la clausura del festival correráa cargo de 'Balandrau, viento salvaje', de Fernando Trullols.
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