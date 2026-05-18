Los cines Palafox de Zaragoza lanzan su tarjeta de socio: "Nunca nos convencieron los modelos tradicionales"

Los cines Palafox, cuando están a punto de inaugurar la primera sala IMAX de Aragón en su complejo del paseo Independencia de Zaragoza, acaban de desvelar que también contarán con una tarjeta de socios para sus espectadores más fieles de la que revelado ya sus primeros detalles en una campaña promocional.

"Queridos espectadores, llevamos años pensando en cómo debía ser una verdadera tarjeta de socio para nuestros cines. Nunca nos convencieron los modelos tradicionales, porque creemos que ir al cine es mucho más que acumular descuentos. Por eso hemos creado algo diferente", aseguran los cines en su anuncio.

"No será para todo el mundo"

"Una nueva forma de vivir Cines Palafox para quienes sienten que una gran sala llena, una sesión IMAX, un clásico recuperado o un gran estreno siguen siendo algo especial. No será una tarjeta para todo el mundo. Será para quienes entienden que algunas experiencias merecen vivirse en la gran pantalla", explican y van un poco más allá: "Os podemos adelantar que una de las ventajas clave será el acceso prioritario a preventas seleccionadas y empezaremos con el próximo estreno en IMAX de 'La Odisea'. Durante los próximos días os iremos contando más detalles. Muy pronto".

Los cines Palafox dio un paso decisivo en la evolución del cine en la ciudad con la creación de su nueva sala IMAX con láser, un proyecto que transformará por completo la experiencia cinematográfica. Ubicada en el espacio que ocupaba la antigua sala 8, la nueva sala IMAX ha sido concebida como una renovación integral, con el objetivo de situar a Zaragoza en el mapa de las experiencias cinematográficas más avanzadas.

Uno de los elementos más destacados de esta transformación es la nueva pantalla, que incrementa en más de un 130% la superficie de imagen respecto a la anterior. Este aumento permite una mayor inmersión visual, adaptándose a los formatos propios de IMAX y ofreciendo una percepción de la imagen completamente distinta a la de una sala convencional.