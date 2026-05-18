Zaragoza rinde homenaje a Miguel Fleta en el centenario de 'Turandot' "con la ópera más ambiciosa de la historia del Auditorio"

El 25 de abril de hace cien años, en 1926, La Scala de Milán vivió uno de los grandes estrenos de su historia, 'Turandot', de Puccini, aunque la dirigió y la concluyó (el primero falleció dos años antes) Arturo Toscanini. Y en el elenco estaba el tenor aragonés Miguel Fleta, Puccini compuso la ópera pensando en él, en una noche mágica de la que, lamentablemente, no hay ninguna grabación.

Ahora, en el centenario de la efeméride, la Orquesta Reino de Aragón, de la mano del Auditorio de Zaragoza, ha producido una 'Turandot' con presencia improtante aragonesa que se representará en la sala Mozart del 18 al 21 de junio como colofón a la Temporada de Grandes Conciertos, que ha batido "récord de abonos y venta de entradas", según ha señalado el director artístico del Auditorio, Miguel Ángel Tapia, quien ha participado en la presentación de la ópera junto al director general de la Orquesta Reino de Aragón, Sergio Guarné; y la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

"Un acontecimiento histórico"

"Va a ser la ópera más importante en la historia del Auditorio de Zaragoza", ha señalado Sergio Guarné, "un acontecimiento histórico para la ciudad", en la que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para que la capital aragonesa disfrute de la ópera. La parte musical correrá a cargo de la Orquesta Reino de Aragón, dirigida por Ricardo Casero, y el coro Amici Musicae (tanto el senior como el infantil), y se contará con un elenco "de primer nivel como el que tienen los grandes teatros de la ópera en Europa".

Así, el papel de la princesa Turandot lo harán Maribel Ortega (las sesiones del 18 y 20 de junio) e Ingegjerd Bagøien Moe (19 y 21 de junio); el del príncipe desconocido Calaf (que fue el que hizo Miguel Fleta) Jihoon Park (días 18 y 20) y Max Jota (días 19 y 21); mientras que el de Liú lo interpretarán Angelina Akhmedova (días 18 y 20) y Verónica Tello (19 y 21). Rubén Amoretti, Isaac Galán, Jorge Juan Morata, Jorge Franco, Javier Agulló y Jorge Tello completan el elenco de esta 'Turandot'.

En esta ópera, una princesa china llamada Turandot está tan traumatizada por una antepasada asesinada que decide no casarse nunca y obliga a sus pretendientes a resolver tres acertijos; si fallan, los decapitan. Llega un príncipe desconocido, Calaf, que los resuelve todos y aun así Turandot sigue sin querer casarse. Entonces él le propone otro juego: si ella descubre su nombre antes del amanecer, podrá matarlo. Mientras buscan la respuesta, una esclava llamada Liu —que ama a Calaf en secreto— se sacrifica para no revelar su identidad. Ese gesto rompe emocionalmente a Turandot, que pasa de ser una reina de hielo a admitir que se ha enamorado.

"Es el género más importante"

"La ópera como industria cultural -ha señalado Guarné- es el género más importante porque aúna todo lo que conlleva un espectáculo, música en directo, escenografía, texto... La gente va a poder disfrutar de una ópera con subtítulos como si estuviera en cualquiera teatro de ópera del país. Y, además, genera industria, impacto económico y turismo. El que venga, se lo va a pasar muy bien y se va a quedar en su memoria para siempre".

Todos los participantes de esta 'Turandot' estarán en Zaragoza casi diez días trabajando y hay preparada una "sorpresa" para que la gente los cpueda conocer de manera más cercana que todavía no se ha desvelado.

Las entradas para las cuatro representaciones ya están a la venta a través de la web del Auditorio de Zaragoza y en las taquillas del mismo a un precio que oscila entre 38 y 78 euros (más gastos de gestión) dependiendo la zona elegida.