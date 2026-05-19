Ángel Solís, premio Pluma de Oro de la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón 2025

La Asociación de Informadores Taurinos de Aragón (AITA) ha hecho públicos sus premios anuales correspondientes al ejercicio 2025. La llamada Pluma de Oro 'Salvador Asensio Cirac', que señala los hechos o personas destacadas por su ejecutoria relevante, ha recaído en el desaparecido en 2025 periodista taurino Ángel Solís, por unanimidad, como presidente que fue de la AITA, por su constante empeño en la dignificación de la Fiesta y su ejemplo de profesionalidad y maestría.

La almohadilla de Plata, que distingue el hecho o proceder negativo, también por unanimidad, es para Jorge Moreno como presidente de la plaza de toros de Zaragoza por su persistente incompetencia en el desempeño de sus funciones ahondando en el deterioro de la categoría del coso de La Misericordia.

La mejor faena en Aragón fue para Sebastián Castella por la realizada en Zaragoza el pasado 9 de octubre al quinto toro, perteneciente al hierro de Garcigrande, al que cortó dos orejas mientras que el galardón que concede el Ayuntamiento de Zaragoza al triunfador de la feria del Pilar fue para Cristiano Torres por su actuación el pasado día 10 de octubre al toro de su alternativa, perteneciente a la ganadería de Núñez del Cuvillo, al que cortó dos orejas.