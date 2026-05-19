Bunbury anuncia por sorpresa un concierto más en su gira por España

El aragonés Enrique Bunbury ha sorprendido anunciando un nuevo concierto en España dentro de su 'Nuevas Mutaciones Tour 2026', que cerrará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 12 de diciembre. La nueva cita, que se celebrará en La Coruña dos días antes del concierto de la capital aragonesa, se suma así, en España, a los de Madrid (4 de diciembre), Valencia (7 de diciembre) y el de Zaragoza.

Antes de recalar en España, Bunbury arrancará su esperada gira (acaba de publicar 'De un siglo anterior') en Latinoamérica, el 10 de octubre en Puebla (México), y también visitará otros países como Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile y Perú.

Con un nuevo espectáculo, Enrique Bunbury revisará su cancionero con una magnífica banda de diez músicos compuesta por Robert Castellanos (bajo), Ana Belén Estaje (violín), Ramón Gacías (batería), Javier García-Vega (trombón y guitarra española), Luismi Huracán (percusiones), Jordi Mena (guitarras), José Miguel Pérez Sagaste (saxo y acordeón), Jorge 'Rebe' Rebenaque (piano y hammond) y Álvaro Suite (guitarra y coros).

"Amplitud de sonoridades"

El propio Bunbury hablaba de esta gira en una reciente entrevista con este diario: "Espero que quede más o menos claro que en realidad no es la gira del disco, es una gira en la que miro hacia atrás, sobre todo a los últimos diez años de mi carrera, pero también quiero ir a algún momento más atrás, con unas nuevas versiones de esas canciones, con una nueva banda que hemos formado para la ocasión, de diez músicos, con amplitud de sonoridades, eminentemente acústica y que va a mostrar una nueva cara o una cara distinta de todo este cancionero".

Las entradas para el concierto de La Coruña ya están a la venta en Ticketmaster entre 55 euros y 82,6 euros.