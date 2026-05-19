El escritor aragonés que celebra los 20 años de la obra que cambió su vida: más de 200.000 ejemplares vendidos en seis países

El 1 de marzo de 2006, es decir hace más de 20 años, al escritor zaragozano David Lozano Garbala estaba a punto de cambiarle la vida. Esa noche, el jurado desveló su nombre para señalarle como ganador del Premio SM Gran Angular con su novela 'Donde surgen las sombras', dotado con 100.000 euros.

Un 'thriller' juvenil que arranca con la misteriosa desaparición de Álex, un joven que parece haberse esfumado sin dejar rastro. Mientras sus amigos intentan averiguar qué ocurrió, descubren una inquietante red privada de juegos 'online' y un universo tan peligroso como real. Misterio, acción y terror psicológico convierten la novela en una lectura trepidante ambientada en algunos de los rincones más oscuros y reconocibles de Zaragoza.

Acumula ya 32 ediciones

Una novela que desde el principio enganchó a los más jóvenes y los números hablan por sí solos. A día de hoy, acumula más de 200.000 ejemplares vendidos en países como, obviamente, España, México, Chile, Colombia, Argentina y Perú, y tiene 32 ediciones.

Con motivo de la efeméride, David Lozano (que volvió a ganar el mismo galardón hace dos años, en 2024, y que también ha recibido el Cervantes Chico), protagonizará un encuentro especial y un recorrido literario por algunos de los escenarios más emblemáticos de la novela en la capital aragonesa. Será este miércoles, 20 de mayo, a las 19.00 horas, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés en un acto en el que el escritor compartirá con los asistentes cómo nació esta obra convertida ya en clásico juvenil y que hoy forma parte de numerosos planes lectores en centros educativos de toda España. Tras la charla, el autor realizará un recorrido literario por varios de los escenarios clave de la novela en la ciudad.