Ya es oficial: el Espacio Zity anuncia cuándo saldrán a la venta los Abonos Noche
El recinto más multitudinario de estas fiestas abre una nueva fase para su público de este año
Después de que los abonos generales para el Espacio Zity apenas duraran unos minutos a la venta, el recinto más multitudinario de las Fiestas del Pilar de Zaragoza ya ha desvelado cuándo saldrán a la venta los abonos de noche para todos los días, es decir, del 9 al 17 de octubre.
El Abono Noche permite acceder a todas las sesiones de noche durante todo el festival, los horarios de accesos se especificarán en el momento de la compra de este abono, y se pueden consultar en las redes sociales y página web del espacio. Este abono no incluye acceso a los conciertos, Zity Comedy ni a la programación infantil.
Cuándo salen a la venta
Estos abonos saldrán a la venta este jueves 21 de mayo. La venta presencial de los mismos comenzará a las 16.00 horas en las oficinas del Espacio Zity en El Caracol mientras que a través de la web del evento se podrán adquirir desde las 18.00 horas según ha anunciado a través de sus redes sociales el promotor. Los precios de los Abonos Noche todavía no se conocen.
Hasta ahora, se sabe que el 9 de octubre actuará Myke Towers (las entradas salen este martes a la venta, a las 17.00 presencialmente en El Caracol y a las 18.00 horas en la web), al día siguiente lo hará Viva Suecia (entradas ya a la venta a través de la web) y el 11 de octubre se vivirá la fiesta 'Blackworks' (las entradas salen a la venta mañana a las 18.00 horas vía web).
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