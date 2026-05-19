Ya es oficial: el Espacio Zity anuncia cuándo saldrán a la venta los Abonos Noche

Después de que los abonos generales para el Espacio Zity apenas duraran unos minutos a la venta, el recinto más multitudinario de las Fiestas del Pilar de Zaragoza ya ha desvelado cuándo saldrán a la venta los abonos de noche para todos los días, es decir, del 9 al 17 de octubre.

El Abono Noche permite acceder a todas las sesiones de noche durante todo el festival, los horarios de accesos se especificarán en el momento de la compra de este abono, y se pueden consultar en las redes sociales y página web del espacio. Este abono no incluye acceso a los conciertos, Zity Comedy ni a la programación infantil.

Cuándo salen a la venta

Estos abonos saldrán a la venta este jueves 21 de mayo. La venta presencial de los mismos comenzará a las 16.00 horas en las oficinas del Espacio Zity en El Caracol mientras que a través de la web del evento se podrán adquirir desde las 18.00 horas según ha anunciado a través de sus redes sociales el promotor. Los precios de los Abonos Noche todavía no se conocen.

Hasta ahora, se sabe que el 9 de octubre actuará Myke Towers (las entradas salen este martes a la venta, a las 17.00 presencialmente en El Caracol y a las 18.00 horas en la web), al día siguiente lo hará Viva Suecia (entradas ya a la venta a través de la web) y el 11 de octubre se vivirá la fiesta 'Blackworks' (las entradas salen a la venta mañana a las 18.00 horas vía web).