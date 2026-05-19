El Festival en el Camino de Santiago cumple 35 años: la música antigua volverá a brillar este verano en las iglesias del Alto Aragón

La música antigua y barroca volverá a brillar con todo su esplendor este verano en las iglesias y catedrales ubicadas en los tramos altoaragoneses de la ruta jacobea. Un año más, y ya van 35, el Festival Internacional en el Camino de Santiago (FICS) ha programado del 30 de julio al 30 de agosto un total de 19 conciertos en 14 municipios de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos. Como en las últimas ediciones, la cita incluirá también una exposición, un ciclo de cine y otro de teatro. El festival, uno de los más antiguos de la comunidad, está organizado por la Diputación de Huesca con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la comarca de la Jacetania.

En el año de su 35 aniversario, el FICS se adentrará en las aguas del mar Mediterráneo siguiendo las rutas que impulsó la antigua Corona de Aragón. Bajo el título 'Caminos en la mar', la cita ha preparado una serie de conciertos que mostrarán todo ese rico patrimonio musical, con las raíces clavadas en la península pero llegando a Cerdeña, Sicilia e incluso el Imperio Bizantino.

"Esta edición es original, ambiciosa y sugerente, porque une el Camino con el mar, el Alto Aragón con el Mediterráneo y la historia con la emoción de la música en directo en un relato coherente de principio a fin", ha destacado este martes el diputado de Cultura de la DPH, Carlos Sampériz, en las presentaciones celebradas en la Diputación de Huesca y en el Museo Diocesano de Jaca.

Luis Calvo y Carlos Sampériz han presentado este martes el festival en la Diputación de Huesca. / FICS

La cita recorrerá en esta trigésimo quinta edición las localidades de Jaca, Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia, Bailo, Berdún, Hecho, Siresa, Monzón, Tamarite de Litera, Bolea y Huesca. Y todo con la mirada puesta en revitalizar y dignificar la ruta jacobea en Aragón, así como cada uno de los monumentos que atraviesa.

El festival, que ha sabido crecer sin perder su identidad, volverá a contar con grandes nombres de la música antigua, como Capella de Ministrers, la formación aragonesa Chiavette, La Schola Cantarom Paradisi Portae o el ensemble Cantun Novum. Todos ellos ofrecerán unas actuaciones siguiendo ese 'leitmotiv' de 'Caminos en la mar'. "Este año nos vamos a centrar en la rica vida musical del Mediterráneo y de los propios territorios de la Corona en este periodo histórico", ha añadido el director del FICS, Luis Calvo.

Hasta Nápoles y el norte de África

El recorrido por este rico Mare Nostrum comenzará el 31 de julio con la formación Eloqventia en Monzón, localidad donde los templarios tuvieron una presencia manifiesta. En Bolea, la Capella de Ministrers ofrecerá el programa ‘Alegoría del amor. Cantos de órgano y villancicos amorosos en el cancionero de Upsala’. Les Sacqueboutiers desembarcarán en la Ciudadela de Jaca con un programa que fusionará el flamenco y la música antigua.

Capella de Ministrers actuará el 2 de agosto en la Colegiata de Bolea. / ep

En Berdún, Músicos de frontera ofrecerán un concierto en el que el órgano se adereza de la percusión la chirimías las flautas y las gaitas. El grupo Taracea, en Santa Cruz de la Serós, nos acercará al ‘Llibre Vermell’ de Monsterrat. Una de las islas que conformó la Corona de Aragón, Cerdeña, será protagonista del concierto que se celebrará en Jaca, en la iglesia del Carmen con los Tenores de Bitti ‘Mialinu Pira’, que han participado en prestigiosos eventos y conciertos en todo el mundo.

Son solo algunas de las actuaciones que viajarán hasta el mar Egeo, Nápoles o el norte de África en una programación marcada por ese mar Mediterráneo. Todos los conciertos, con las horas y ubicaciones correspondientes, se pueden consultar en la web de la DPH.

Reserva de entradas

El acceso a los espectáculos celebrados en las iglesias y el salón de actos de la Diputación de Huesca será de entrada gratuita con presentación de invitación, que estarán disponibles (máximo cuatro por persona) a partir del 6 de julio en la citada página web. Para asistir a los conciertos que acoja la Ciudadela de Jaca habrá que pagar tres euros.

El festival echará a andar el 30 de julio con la inauguración en el Museo Diocesano de Jaca de la exposición 'Sonidos de la Corona de Aragón: Ecos en el Mediterráneo', una colección del Museo de Urueña tras la que se encuentra la figura el experto Luis Delgado.

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Para finalizar la oferta cultural del certamen se sumarán tres actividades fijas en la vida del festival: la excursión de la Asociación de Amigos del Camino de Jaca entre el Somport y Canfranc Estación; el ciclo de películas (estará dedicado al Mediterráneo y se celebrará en el cine de Hecho y en el Palacio de Congresos de Jaca); y el ciclo de teatro de calle que organiza la Comarca de la Jacetania, este año en Berdún, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós y Bailo. El cartel de este año, por cierto, es obra del artista Alva Moca.