Nace un festival en un barrio de Zaragoza con más de 12 horas de conciertos gratis: la programación completa

Zaragoza suma una nueva cita cultural a su calendario con la llegada de Nolocreo PopUp, un festival multidisciplinar al aire libre que convertirá el próximo 23 de mayo el Parque de los Incrédulos de Casablanca en un gran escaparate de talento joven, música emergente y creatividad local.

Desde las 12.00 horas hasta la medianoche, el talento aragonés será el gran protagonista de una jornada con 12 horas ininterrumpidas de música en directo y exposiciones, donde artistas emergentes, DJ y nuevos proyectos de la escena local llenarán el parque de cultura, creatividad y nuevas propuestas sonoras.

Reivindicar el uso del espacio público

Impulsado por la Asociación Vecinal Tomás Pelayo, coordinado por Lucía Sopeña y con el apoyo de la Junta Municipal de Casablanca, el proyecto nace con una idea clara: reivindicar el uso vivo de los espacios públicos a través de la cultura y generar nuevas oportunidades para los creadores emergentes de la ciudad.

Con acceso totalmente gratuito, Nolocreo PopUp propone una experiencia cultural abierta, fresca e intergeneracional que combinará más de una decena de conciertos y DJ sets con exposiciones artísticas de marcas locales, foodtrucks y actividades pensadas para todos los públicos.

Nolocreo PopUp nace también como una apuesta por revitalizar el barrio de Casablanca y recuperar espacios emblemáticos como el kiosco del Parque de los Incrédulos o la antigua Zona Joven, fomentando una Zaragoza más dinámica, accesible y conectada con su juventud.

Inspirado en la simbólica Fuente de los Incrédulos, histórico emblema zaragozano del progreso frente al escepticismo, el festival busca demostrar que Zaragoza cuenta con una generación de artistas preparada para ocupar escenarios, plazas y espacios urbanos con nuevas propuestas culturales.

Nuevo punto de encuentro

El festival pretende consolidarse como un nuevo punto de encuentro para la cultura emergente de Aragón y una plataforma real para visibilizar a nuevos artistas, marcas y proyectos independientes de la ciudad.

El cartel musical reunirá diferentes sonidos y estilos que van desde el urbano, el rap y el afrobeat hasta el indie, el pop alternativo y los DJ sets de música electónica. Entre los artistas participantes podemos encontrar a: Zaragoza Sonora DJ Set, Lucía Alamán, DESERR, Ivanin y Ksas, Ferrán, Fer AG, Pretty Cher, Delilah, Capucha, Divine Ruls, Lu Demie, Dentella y Drizzyclare.

Además de la programación musical, el festival contará con una potente zona creativa y de exposiciones donde marcas emergentes, diseñadores, ilustradores y artistas visuales mostrarán sus proyectos y trabajos al público. Entre las propuestas confirmadas participan: Menuto, Skullar, Andrea Llorentt, Bruto, BRIEFFF, Jon Crespan, Anxity, Silvia Bruna, Helenhelpp, Muy Morena, Quelfocus, Awitamelon, Lausikartt, Malasangre, Chulapa Pues, Loreto P.