Nerea Pallares ('Punto de araña') en Zaragoza: "Hay un claro interés para que las redes de apoyo no existan y estemos atomizados"

Nerea Pallares ha escrito una de las novelas de la temporada, una “fábula” que combina brillantemente la idea de tejer con el lenguaje y con las redes de apoyo que como las que faenan en el mar se construyen desde los huecos del vacío. Y todas confluyen en ‘Punto de araña’ (Libros del asteroide). “Creo que fue la expresión perder el hilo la que me hizo imaginarme cierta relación mágica de causa efecto entre el tejer y el lenguaje y entendí el tipo de novela que quería escribir”, explica la escritora gallega, que este martes ha presentado su debut en la novela en la librería Cálamo de Zaragoza.

"El pensar en el texto como tejido también me llevó a preguntarme quiénes eran las tejedoras, las que tejiendo y destejiendo sostienen la realidad y, por otro lado, al transcurrir la acción en Camariñas (en la Costa da Morte en Galicia) se ven las tejedoras como las mujeres del mar, las del pueblo, las palilleras,... Hay una doble dimensión entre lo mítico y lo cotidiano que es la puerta de entrada a un universo muy concreto", explica la autora, cuyo libro ya va por la cuarta edición.

Una rebelión posible

En 'Punto de araña', todo sucede en torno a esa red de tejedoras que sostiene el mundo en un pueblo marinero, pero Pallares huye del tono trágico y dramático y les da una rebeldía y una forma de afrontar la realidad que rompe con los estereotipos que existen: "A mí el gesto que me interesaba invocar con la novela era el de esta rebelión posible, y además una rebelión quizás de quien menos te lo esperas, porque habitualmente lo que tenemos en mente es el rol que ocupan estas señoras, a qué tareas se dedican, pero no de lo que son capaces. Aquí son las mujeres de Camariñas, pero están un poco en representación de todas, que realmente tienen esta fortaleza y esta cosa de tirar para adelante, tener un montón de cargas que están asumiendo día a día, y eso también forja un carácter muy concreto, así como el sitio en el que viven. Son la fortaleza de todas las mujeres". Y es ahí donde surge la gran pregunta que articula la novela, ¿qué sucede si las sostenedoras del mundo dejan de hacerlo? "Tienen un gran poder y lo que hago es llevar a su máxima expresión algo que está ahí, tanto el carácter de estas mujeres como el valor y la importancia radical de ese trabajo que hacen desde siempre".

El debut en la novela de Nerea Pallares es profundamente revolucionario ya que aborda y reivindica, por ejemplo, las redes de apoyo en un momento en el que el mundo quiere imponer el individualismo: "Hay un claro interés, siempre lo ha habido, pero cada vez más, en que estas redes de apoyo no existan y que estemos cada vez más atomizados y más divididos, con una falsa ficción de creer que estamos realmente conectados y que podríamos preestablecernos en red de apoyo cuando quisiéramos y en realidad no es así", denuncia la escritora.

Es por eso también que ha construido una novela coral, "en un lugar como Camariñas se ve muy claro, cuando vamos a tamaños de poblaciones más pequeñas, es cuando se ve de forma natural los vínculos que se crean entre distintas generaciones. La comunidad es un aspecto muy importante del libro", recalca Nerea Pallares.

Destejer para poder tejer

'Punto de araña' está dividido en dos partes, 'destejer' (de 150 páginas) y 'tejer' (de 25 páginas) como si Pallares tuviera claro lo que necesita el mundo actual. "Hasta ahora se han hecho las cosas de una manera y está claro que por ahí no es, quería un poco abrir la puerta a la idea de que otra forma de hacer las cosas es posible. Tenemos mucha sensación de que las cosas no van bien, pero creo que al mismo tiempo, no hay demasiada construcción utópica en cuanto a cuáles serían los otros horizontes posibles, hacia dónde podemos ir, desde dónde podemos construir", reflexiona en voz alta la escritora y periodista, que lo ve, por otro lado, lógico: "Tenemos muchos motivos para estar un poco tomados por este pesimismo porque vivimos una realidad bastante descorazonadora en muchos aspectos, y continuamente recibimos noticias de este tipo, pero me gustaba a mí insinuar ese tejer, en lo que es casi el epílogo del libro, como una especie de gesto, de propuesta hacia otra forma de hacer las cosas", explica.

Quién sostiene a las que sostienen es la pregunta que atraviesa todo el libro: "Al final me di cuenta de que las que sostienen se sostienen entre sí. Me he dado cuenta al final que lo que estoy contando es una historia de amistad entre mujeres. Ellas se sostienen entre sí, al final se dibuja una realidad bastante hostil que las rodea y ellas tienen esa forma de ser familia unas para otras", concluye.