Silvio Rodríguez actuará en Zaragoza diez años después: cómo comprar las entradas

Silvio Rodríguez volverá el próximo mes de septiembre a España cinco años después de su última gira por este país para actuar en ocho ciudades, entre ellas, Zaragoza el día 5 de ese mes en el pabellón Príncipe Felipe.

El recorrido comenzará el 1 de septiembre en el Gren Teatre del Liceu de Barcelona y, tras Zaragoza, recalará en Bilbao (12 y 13, Teatro Euskalduna), Valencia (día 16, Roig Arena), La Coruña (19, Coliseum), Sevilla (26, FIBES) y Murcia (1 de octubre) antes de concluir el 4 de octubre en el Movistar Arena de Madrid.

Canciones de su trayectoria

En esta gira, Silvio Rodríguez, celebra más de 50 años de su profunda trayectoria musical. Estará acompañado sobre el escenario por una formación integrada por algunos de sus colaboradores habituales (Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés) e interpretará nuevas composiciones y "canciones fundamentales de su trayectoria".

El último concierto que ofreció Silvio Rodríguez en Zaragoza fue el 15 de abril de 2016 en el mismo lugar, el pabellón Príncipe Felipe. En aquella ocasión, el cubano presentó su trabajo discográfico 'Amoríos, y vino acompañado de algunos de los grandes clásicos de su extensa discografía. Alrededor de 3.500 personas disfrutaron de la actuación que encandiló a sus fieles y que se prolongó durante más de dos horas y media.

Las fechas concretas de la apertura de taquillas en cada punto se comunicará próximamente "a través de los canales oficiales", aunque, el público ya puede registrarse en la web oficial del artista para recibir el aviso.

Fue en 2021 cuando el afamado poeta, músico, compositor e intérprete cubano actuó en España, entonces solo en el viejo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, al que volverá en esta gira, con todas las entradas vendidas y para presentar su entonces último trabajo, 'Para la espera' (2020).

Cantautor de los más relevantes de la nueva trova cubana y de la nueva canción iberoamericana de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, tiene más de una veintena de discos publicados, el último titulado 'Quería saber' (2024).

Un AKM para defender Cuba

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, ícono de la canción de autor en América Latina, afirmó hace un mes que exigiría su fusil AKM, si Estados Unidos, que multiplica sus amenazas contra la isla, llegara a invadirla. "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió Rodríguez, de 79 años, en su blog Segunda cita, en referencia al emblemático fusil de asalto soviético.

En un primer comentario en su blog, Rodríguez, autor de más de 500 canciones, destacó la promesa del presidente Miguel Díaz-Canel de que Cuba ofrecería una "resistencia inexpugnale" al agresor.

Donald Trump ha multiplicado las declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes, al tiempo que asegura que la isla, que está en conversaciones con Washington, desea "concluir un acuerdo" con Estados Unidos. El magnate republicano ha llegado a decir que esperaba tener "el honor de tomar Cuba, de alguna manera".