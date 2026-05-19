La 'Súper Pop' y cintas de casete: 'Yo sobreviví a la EGB' desembarca de nuevo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Consolidada como una de las propuestas de comedia más representativas del humor generacional en España, vuelve a Zaragoza 'Yo Sobreviví a la EGB', el exitoso espectáculo de Jordi Merca, perfecto para revivir los años 80. Un viaje nostálgico y en clave de humor por la infancia y adolescencia de toda una generación.

Hace ocho años, el cómico barcelonés tuvo la idea de aprovechar esa nostalgia para crear un 'show' que el pasado septiembre ya arrancó su octava temporada en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. La propuesta nos devuelve a aquellos años en los que la 'Súper Pop' y las cintas de cassette hacían las veces de pantallas y redes sociales.

'Yo sobreviví a la EGB' es un "viaje conjunto" donde el público, a través del recuerdo, se convierte en la clave del espectáculo. Las canciones de Mecano, Duncan Dhu y Hombres G, entre otros himnos generacionales de quienes sobrevivieron a la EGB, también estarán presentes en este 'show' dedicado a los años 80, además de los Cuadernos Rubio, Naranjito, Cobi, los primeros walkman o los interminables veranos frente al televisor.

El espectáculo se celebrará este jueves 21 de mayo a las 20.00 horas en el Teatro de las Esquinas. Las entradas están a la venta en la web del teatro zaragozano.