Galardones
La española Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes
En el largometraje, la actriz barcelonesa cuenta la historia de Nora, una mujer que siente la urgencia de vivir intensamente tras superar un cáncer
EFE
La actriz y directora catalana Aina Clotet ha ganado este miércoles el premio revelación de la Semana de la Crítica, la sección paralela del Festival de Cannes dedicada al descubrimiento de nuevas voces, por 'Viva', su debut tras la cámara. "Gracias por creer en nuestro filme y por abrirnos las puertas al mundo", ha dicho al subir al escenario, emocionada, tras el anuncio de este premio que la Semana de la Crítica entrega en asociación con la Fundación Louis Roederer.
En el largometraje, la actriz barcelonesa cuenta la historia de Nora, una mujer que siente la urgencia de vivir intensamente tras superar un cáncer. La película está ambientada en un futuro cercano marcado por la ausencia de lluvias, el deterioro de la salud mental y los avances científicos que prometen alargar la vida humana.
De la cinta, el jurado presidido por la cineasta india Payal Kapadia ha destacado que la protagonista es un personaje "radical" y "difícil" que se hace igualmente querer. "Me han reprochado que la protagonista de la película es una mujer que no cae bien, pero es que yo no pretendo que caiga bien. Quiero que el espectador entienda sus miedos y sus motivos, que me parecen muy humanos. Todos nos equivocamos, ¿no es así?", explicó Clotet en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO.
El jurado también ha remarcado la actuación "visceral" y "extremadamente divertida" que logra Clotet. En el mismo encuentro, la directora aseguró que, para ella, el humor era "una herramienta esencial" para enfrentarse a la vida, "y los cineastas que más me inspiran son aquellos que se comunican a partir de la ligereza". "Valoro mucho que una película logre transportarme a lugares profundos con sencillez y sin excesos de pretensiones", añadió.
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