El festival Belchite de Película vuelve con un ciclo de proyecciones y un homenaje al actor Juanjo Artero

El reto audiovisual del verano está de vuelta: Belchite de Película celebrará su novena edición del 13 al 18 de julio con una veintena de equipos que pondrán a prueba su creatividad para rodar cortometrajes exprés. En apenas 24 horas deberán producir, grabar y montar una pieza audiovisual con Belchite como escenario para poder optar a alguno de los ocho galardones del certamen. Todo en una edición que este año entregará su premio más importante, el Premio Belchite Película Trayectoria, al actor madrileño Juanjo Artero, en homenaje a sus más de 45 años vinculado al teatro, al cine y a la televisión.

La principal novedad de esta edición es la introducción del ciclo itinerante ‘Belchite de Película en la Comarca’, una serie de proyecciones que se realizarán en Almonacid de la Cuba, Plenas y La Puebla de Albortón con el objetivo de hacer partícipes del festival a los vecinos de la comarca.

Desde el 13 hasta el 15 de julio se podrán ver los cortometrajes ganadores de 2025 y el cortometraje documental ‘Lo mismo’ (2025), de Eulalia Ramón y Anna Saura, guionizado por María Zaragoza. La idea es que este nuevo ciclo se repita en próximas ediciones y pueda rotar entre los municipios del Campo de Belchite.

El cartel del festival. / ep

Todos estos detalles se han dado a conocer en la rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar este miércoles en la sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza. Allí se han comunicado las bases y la apertura del periodo de inscripción, que se extiende desde este viernes 22 de mayo hasta el jueves 2 de julio.

Los 20 equipos se enfrentarán al rodaje con una incógnita que solo se despejará minutos antes de arrancar el festival: la palabra y el objeto secretos que deberán incluir de forma obligatoria en sus cortos. “A veces supone un giro de guion, otras veces se integra de forma más natural”, ha apuntado el director del festival, José Ramón Mañeru.

Los equipos que presenten su trabajo en tiempo y forma podrán optar a alguno de estos premios: Premio Belchite de Película (1.500 euros), Accésit Belchite de Película (600 euros), Premio del Público-Aragón TV (900 euros), Mejor Montaje 'La Casa Encantada' (400 euros), Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina, Premio Racord Mejor Guion (concedido por la Universidad San Jorge) y Premio 'Me toca la fibra' Embou.

Antes de la celebración del festival, los días 3 y 4 de junio a las 20 horas, se proyectarán 18 cortometrajes participantes en la edición de 2025.

Proyecciones en el teatro municipal

El festival llegará al Teatro Municipal de Belchite el jueves 16 de julio a las 20.00 horas, donde se proyectará una selección del palmarés de la edición 2025 del Festival de Cine de Fuentes: ‘Cuando llega el frío’, de María Salgado Gispert, ‘Puedes tú solito’, de Silvia Pradas, ‘Solo Kim’, de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero, y ‘Te dejo el mar’, de Alfredo Andreu

El viernes 17 de julio, a las misma hora se proyectará en Belchite el cortometraje documental ‘Lo mismo’, y el largometraje ‘El río que nos lleva’ (1989) dirigido por Antonio del Real y protagonizado, entre otros, por Alfredo Landa, Tony Peck, Eulalia Ramón y Juanjo Artero.

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Además, el hall del teatro alojará una nueva exposición que se inaugurará el sábado 18 a las 13.00 horas. En esta ocasión, se trata de ‘Belchite de Película: 8 ediciones, 24 momentos’, una compilación de fotografías de los mejores momentos vividos en las ocho primeras ediciones de Belchite de Película, realizadas por el fotógrafo Luis Simón Aranda.