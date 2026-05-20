El mural del Gancho que conecta a Leiva con Zaragoza: del barrio de San Pablo al salón de su casa

Zaragoza es desde hace años una ciudad de referencia para el arte urbano gracias al Festival Asalto. La cita lleva desde 2005 impulsando esta disciplina en diferentes barrios de la capital con murales realizados por algunos de los grandes artistas del género. Uno de los colectivos más relevantes, los madrileños Boa Mistura, visitaron recientemente la ciudad para presentar una exposición en el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja (la muestra se puede visitar hasta el 30 de julio).

Los madrileños han realizado varios murales en Zaragoza al participar en cuatro ediciones del Festival Asalto, pero muchos de ellos ya han 'desaparecido' tras ser vandalizados o destruidos por la piqueta (de sobra conocido es el carácter efímero del arte urbano). De hecho, tan solo una de sus obras sobrevive en la ciudad. Se titula 'Undying Love' (amor eterno) y está situada en el barrio de San Pablo. Concretamente, en la calle Las Armas número 68, a apenas diez minutos de la plaza del Pilar.

El mural, mitad corazón y mitad calavera, simboliza la dualidad de la vida y fue pintado en el año 2012. Por extraño que pueda parecer, esta obra permitió establecer hace años una conexión entre Leiva y Zaragoza. Y es que 'Undying Love' estuvo colgada en la pared de la antigua casa del cantante madrileño. Si se conocen los orígenes del colectivo Boa Mistura y de Leiva, esta conexión adquiere mucho más sentido: todos ellos nacieron y crecieron en la Alameda de Osuna, un barrio situado en el nordeste de Madrid, muy cerca del aeropuerto de Barajas.

El salón de la antigua casa de Leiva, con la obra de Boa Mistura colgando de la pared. / Idealista

Tanto el ex de Pereza como los artistas que integran Boa Mistura son además de una generación muy similar, así que no es casual que Leiva eligiera esa obra para colgarla en el salón de su domicilio particular. Esta imagen, por cierto, la hizo pública el propio Leiva hace unos años al poner a la venta su ático dúplex de Alameda de Osuna.

Como cualquier otro mortal, el músico recurrió al portal inmobiliario Idealista para vender su casa, algo que por cierto consiguió. Actualmente, el madrileño sigue residiendo en su barrio; lo que se desconoce es si sigue viendo todos los días la obra colgada en el salón de su casa.

Donde sigue brillando con todo su esplendor es en el barrio de San Pablo, en una fachada que ha sido inmortalizada en todos estos años por cientos de amantes del arte urbano. No ha sido el único mural del colectivo madrileño que ha echado raíces en la ciudad. Eso ocurrió también con el icónico mural de la plaza del Pilar ‘Porque sueño, no estoy loco’, derribado en 2016 y cuyos trozos fueron repartidos entre cientos de ciudadanos que se acercaron en busca de un recuerdo.

El mural de Boa Mistura, en la calle Las Armas. / ep

Su última obra ‘desaparecida’ en Zaragoza estaba en la trasera del Museo Goya frente a la Delegación del Gobierno. Los trabajos de ampliación del museo han dejado emparedada la Virgen del Pilar que el colectivo realizó en 2010, tal y como se recuerda en la exposición del Espacio Joven.

Concierto en Zaragoza

Leiva ofrecerá un concierto el próximo sábado 27 de junio en el Ibercaja Estadio, una actuación que pondrá fin a su gira y en la que seguirá estrechando sus lazos con el público zaragozano. El cantante madrileño ya triunfó por todo lo alto el pasado mes de octubre en un pabellón Príncipe Felipe lleno hasta la bandera.