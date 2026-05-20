Santiago Auserón regresa a los escenarios tras su parón obligado por motivos de salud y desvela su fecha en Zaragoza: "¡Volvemos!"
El aragonés, ya recuperado, anunciará en breve las fechas de su nueva gira con 'Nerantzi'
Tras un concierto en marzo en San Fernando (Cádiz) el que nada salió como esperaba y en el que se vio a un Santiago Auserón descentrado y que no fue capaz de armar una actuación consistente, pocos días después, el artista aragonés anunciaba que el médico le había recomendado detener toda actividad artística por agotamiento extremo durante los próximos dos meses por lo que cancelaba sus citas previstas.
Ahora, cumplido ese plazo, el zaragozano acaba de anunciar su fecha de regreso ya recuperado (en sus redes sociales este tiempo se le ha visto descansando en lugares como Irlanda) y estará junto a La Academia Nocturna el próximo 21 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga dentro del Festival Terral: "¡Volvemos!", ha señalado eufóricamente el artista a través de sus redes.
'Nerantzi' en Zaragoza
Además, Santiago Auserón ha desvelado que actuará en Zaragoza presentando su último disco 'Nerantzi' el próximo mes de octubre según le ha contestado a una usuaria que le pedía un concierto en la capital aragonesa. "Pronto pondremos fecha", han indicado desde su perfil.
Tras su concierto en San Fernando que dio la señal de alarma en marzo, Auserón no dudó en dar explicaciones: "A mis queridos amigos de San Fernando, Cádiz. Anoche en el Real Teatro de San Fernando me fallaron las fuerzas. Sabía que me arriesgaba a ello, porque me habían aconsejado la baja médica por hipertensión debida a agotamiento extremo y, pese a todo, quise intentarlo. No salió bien. Lo siento mucho. Algunos incidentes técnicos me complicaron aún más la cosa. Pero no valen excusas. En cuanto me recupere un poco, me gustaría corresponder de algún modo a quienes tuvísteis la amabilidad de comprar la entrada. Así lo voy a plantear a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Salud".
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