Sho-Hai anuncia su concierto más ambicioso en Zaragoza dentro de Inverfest, que desvela sus primeras citas: cómo comprar las entradas

El MC zaragozano, miembro de los históricos Violadores del Verso, Sho-Hai está a punto de publicar el primer 'single' (será este viernes y se titula 'El mejor') de su nuevo trabajo discográfico, el cuarto en solitario, que tiene prevista su salida después del verano, pero ya le ha dado un nuevo regalo a sus fans, el anuncio de las primeras fechas de la gira que emprenderá y que tendrá una cita igual de especial que ambiciosa en su ciudad.

Sho-Hai ha programado su concierto en Zaragoza para el 16 de enero de 2027 en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, el recinto más grande (con capacidad para 4.000 personas) en el que va a actuar hasta el momento en solitario y en un concierto suyo al margen de los festivales. Un reto al alcance de pocos y que deja de manifiesto la solidez de la carrera del rapero de las Delicias que, en sus últimas giras, ya había sido capaz de llenar dos días seguidos la sala Oasis.

Cómo comprar las entradas

La gira, que acaba de revelar el MC, comenzará el 6 de noviembre en Valladolid y ya tiene cerradas más de 20 fechas, entre las que destacan una en la sala Apolo de Barcelona y otra en La Riviera de Madrid por lo que, probablemente, estamos ante la gira más ambiciosa se Sho-Hai. Las entradas para su concierto de Zaragoza ya están a la venta a través de este enlace.

El concierto del miembro de Violadores del Verso está incluido dentro de la tercera edición del festival Inverfest Zaragoza, que ya ha dado conocer sus primeras citas. A la ya conocida de Fernandocosta el 18 de diciembre en el Teatro de las Esquinas con su gira 'Amor y dolor', se han unido la de Sho-Hai y Los Enemigos el 16 de enero en la sala Oasis dentro de su gira 'Canciones chulas' y Tanxugueiras, que estarán en el Teatro de las Esquinas el 4 de febrero con 'O cuarto tour'. Todas las entradas se pueden adquirir en la web de Inverfest Zaragoza.