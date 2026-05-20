Urtasun y Azcón presentarán el día 28 el Bicentenario de Goya en la Cartuja de Aula Dei

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, llevarán a cabo el próximo 28 de mayo en la Cartuja de Aula Dei de Zaragoza la presentación pública de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya.

La capital aragonesa ha sido elegida para acoger este primer encuentro por la especial vinculación que guarda con el pintor de Fuendetodos, ya que pasó allí su infancia y juventud y fue donde conoció a algunos de los artistas zaragozanos de la época, entre otros, a su mentor y maestro, Francisco Bayeu.

El acto, según ha informado el Gobierno de Aragón, será el punto de partida para la organización de los actos de celebración que se desarrollarán en 2028 y que serán coordinados por una Comisión Nacional que fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero a propuesta del ministro Urtasun.

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En el mismo se anunciarán las principales instituciones involucradas y los asuntos en torno a los que girará esta efemérides que conmemora los dos siglos de la muerte de Francisco de Goya y Lucientes, fallecido en Burdeos el 16 de abril de 1828. Nacido en Fuendetodos (Zaragoza) en 1746, Goya es reconocido internacionalmente como uno de los artistas más importantes de la historia del arte.