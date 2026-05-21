El Festival de Cine de Huesca desvela su programación oficial: "Ganar aquí es un espaldarazo definitivo para cualquier director"

El Festival Internacional de Cine de Huesca presenta oficialmente toda su programación de cara a la 54º edición del certamen que se celebrará en la capital oscense del 5 al 13 de junio. La tercera cita más antigua del mundo dedicada en exclusiva al cortometraje y una de las seis en España avalada por la Academia de Hollywood como preselección para los Premios Oscar, volverá a ser foco de atención para la industria audiovisual con un total de 77 obras a concurso en sus tres competiciones: internacional, iberoamericano y documental.

Los trabajos fueron seleccionados entre los 2.342 recibidos, récord histórico de la cita, y cineastas de todo el mundo viajarán hasta Huesca para tratar de levantar uno de los tres Premio Danzante. “Ganar aquí puede suponer un espaldarazo definitivo para la trayectoria de cualquier realizador seleccionado; además de ser la puerta de entrada para los Oscar y los Goya, también supone un respaldo económico importante ya que cada Danzante está dotado con 5.000 euros”, ha destacado Estela Rasal, directora del festival, durante la presentación del mismo en el Teatro Olimpia.

Homenajes destacados

Este 2026 habrá nombres destacados como Laia Costa (Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura) y la Cinemateca Portuguesa (Premio Pepe Escriche), ambos recibirán un homenaje en la gala inaugural donde además Portugal tendrá un peso específico como País de Honor. El 5 de junio a las 21.00 horas, el Teatro Olimpia levantará el telón para nueve días cargados de cine y será con la proyección del cortometraje 'No me quites' (protagonizado por la propia Laia Costa), seguido del estreno de 'Ese niño de la fotografía. Carlos Saura' donde Anna Saura presenta un retrato de su padre como ejemplo de vida y pasión creativa.

El tercer homenaje de la edición será para Eduard Fernández, el intérprete español ganador de cuatro Goyas recibirá el Premio Luis Buñuel y estará en la capital oscense el domingo 7 de junio. El público podrá disfrutar de su presencia en primera persona doblemente: a las 13.00 horas, se llevará a cabo un encuentro moderado por el cineasta Luis Alegre y de libre acceso (Salón Azul del Casino), mientras que a las 21.30 horas en el Teatro Olimpia se entregará el galardón y se proyectará 'El Otro', un cortometraje que el propio Eduard dirigió y protagonizo; además de presentarse el documental 'Memoria de Los Olvidades' de Javier Espada sobre la icónica cinta del genio de Calanda.

Ganadora del Festival de Málaga

La muestra de largometrajes se completará con destacados títulos tanto a nivel nacional como internacional. El sábado 6 y en colaboración con CADIS se proyectará la cinta ganadora del último Festival de Málaga: 'Yo no moriré de amor' de Marta Matute, precedido por el corto 'Miradas'. El martes 9 se dedicará la jornada al talento en femenino y por ello se verá el Premio del Público de la cita malagueña: 'Pioneras'. Solo querían jugar de Marta Díaz de Lope Díaz. Un día más tarde, el protagonismo pasará a la cinematografía lusa como País de Honor con la coproducción 'Magallanes' de Lav Diaz, ganadora de la Espiga de Oro de la 70º Seminci. El jueves 11, el público podrá disfrutar de la ópera prima mexicana 'Corina' de Urzula Barba Hopfner y 'Samuel Sosa', un filme reconocido por los espectadores del festival estadounidense SXSW y nominada en nueve categorías a los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El HIFF pondrá también su mirada en el talento autóctono y por ello reserva una de las veladas para el estreno de la cinta oscense 'El sueño de Aylan' de Alex Agüera. El lunes 8 de junio a las 21.30 horas tendrá lugar la premiere, acompañada de otro trabajo aragonés: 'Una bombilla en California' de José Manuel Herraiz, ganador recientemente del Premio Simón al mejor cortometraje.

El público que se quede con ganas de más cine podrá seguir disfrutando, pero en La Catalítica (23.00 horas), del domingo 7 al jueves 11. Los Cortolíticos ofrecerán sesiones en colaboración con Cruz Blanca, la Universidad San Jorge, la Muestra de Cine Realizado por Mujeres, la Cinemateca Portuguesa, Audi y Zinentiendo.

Programación previa

La fecha oficial de inicio es el 5 de junio, pero las propuestas arrancarán ya este sábado 30 de mayo (22.15 horas) con ‘Huesca de Cine’, una sesión ambulante por los lugares más concurridos de la ciudad de Huesca mostrando sobre edificios emblemáticos algunos de los cortometrajes más destacados de la pasada edición. Mientras que el miércoles 3 de junio (19.00 horas) la proyección se trasladará al CDAN con la obra 'El tercer paisaje' de Julen Etxebarria (con coloquio posterior).

El 4 de junio será una jornada cargada de presentaciones; por la mañana se podrán ver por primera vez las dos exposiciones que se extenderán durante todo el certamen. ‘Invisibles’ de Ismael Barredo estará albergada en el Salón de exposiciones de la Fundación Caja Rural, mientras que ‘La retina del intruso’ de Pedro Avellaned estará en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Por la tarde, a partir de las 19.00 horas y en doble sesión, el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca será el escenario elegido para la sección 'Ventana Aragonesa'; allí se enmarcan dos documentales que ponen en valor figuras a reivindicar de la cultura aragonesa: 'Forqué, el oficio de hacer cine' de Gaizka Urresti e 'Insumisa y Divina', Raquel Meller de Vicky Calavia (inicio a las 21.00 horas).