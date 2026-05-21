Enrique Bunbury recibirá el Premio Aragón: "Es el aragonés vivo más universal"

El cantante, compositor, músico y productor zaragozano Enrique Bunbury, uno de los aragoneses más universales y que ha llevado Aragón, con su música y su voz, a todos los rincones del mundo, recibirá el Premio Aragón, según ha decidido este jueves el Consejo de Gobierno, por "ser motivo de orgullo para la comunidad, por su dilatada y exitosa trayectoria, y por ser también el aragonés vivo más universal". Un galardón que tradicionalmente se entrega el 23 de abril y este año no se pudo dar entonces al estar el gobierno en funciones.

Bunbury ha sido y es uno de los artistas españoles más exitosos, con 35 años de carrera musical. Una leyenda del rock en español que ha superado sus propios límites musicales y ha explorado géneros tan variados como el rock, el blues, el cabaret, el bolero o la cumbia, investigando en las raíces y el folclore hispano-latinoamericano.

"Marca generaciones"

"Entenderán que ha habido personalidades que marcan generaciones, que ayudan a crear la identidad de muchos aragoneses", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que ha proseguido, "suma una dilatada carrera musical de 35 años en la que jamás ha dejado de sentirse aragonés. Un artista universal como tantos ha tenido Aragón a lo largo de la historia. Bunbury será un gran referente cuando transcurran décadas y siglos, es un aragonés universal con carácter trabajador, tenaz y en busca de la excelencia".

Comenzó en la música en los primeros años 80, como bajista de distintos grupos, aunque se consagró como vocalista y líder de Héroes del Silencio, una de las bandas más importantes de España y Latinoamérica en los años 80 y 90, y que estuvo en activo hasta que se separaron en 1996. En 2007 realizaron una gira de despedida como homenaje a sus seguidores y a la propia trayectoria del grupo.

Como solista cuenta con once álbumes de estudio, ocho lanzamientos en vivo, varias giras con entradas agotadas en todo el mundo y un Latin Grammy con ‘Expectativas’ como álbum rock del año (2018). Además, en 2025 le premiaron con el galardón especial a la Excelencia Musical en los Grammys Latinos.

Está en plena promoción de su nuevo disco, ‘De un siglo anterior’, y en octubre de este año comenzará su 'tour' 'Nuevas Mutaciones', que le llevará de nuevo a cantar en México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y España (donde actuará en Zaragoza el 12 de diciembre).

Embajador de la comunidad

Sus letras, su música y su voz han sido embajadores de Aragón en todo el mundo. De las calles de Zaragoza surgió primero como líder de la banda que transformó el rock en español en un fenómeno internacional. En esa etapa, el grupo abrió caminos para el rock en español en Europa y América Latina. Como solista, cada disco ha sido un viaje, una exploración en las raíces, un deseo de innovar y aprender, de ofrecer siempre algo distinto.

A pesar de ser un artista universal, jamás ha dejado de ser y sentirse aragonés. Lo demuestra en su carácter trabajador y tenaz, en su búsqueda constante de la excelencia y la autenticidad. Con su música viaja parte de esta tierra, del carácter de los aragoneses, de la historia y cultura de la comunidad.

Bunbury es un artista global total, que marca toda una época por la cantidad de lenguajes escénicos, musicales y literarios que es capaz de expresar.

Además, también ha anunciado Mar Vaquero, Fernando Esteso y Carmelo Artiaga tendrán la Medalla al Mérito Cultural de manera póstuma.