El escritor de éxito que adaptará Paula Ortiz alaba su nuevo proyecto de película: "Me gusta mucho el cartel y el título"
La cineasta aragonesa acaba de desvelar en el Festival de Cannes su próximo trabajo, que será una producción internacional
El Festival de Cannes sirvió el pasado viernes para que se anunciara el nuevo proyecto de película de la aragonesa Paula Ortiz. Será una producción internacional que se rodará en inglés, según se desveló, y se basará en un artículo de Arturo Pérez-Reverte ('La Tierra de Nadie') sobre el frente de la guerra civil ubicado en Huesca donde se encuentran dos hermanos en bandos distintos.
"La obra (que se titulará 'Brothers Land') recupera un episodio marcado por la emoción, el conflicto fratricida y la fragilidad de los vínculos humanos en tiempos de guerra, centrándose en el reencuentro inesperado de dos hermanos situados en bandos opuestos", detalló en un comunicado la española AF Pictures, que producirá este filme junto a Shannon McIntosh (quien ha trabajado con el director Quentin Tarantino durante décadas).
El argumento de la película
La cinta se centrará en un joven soldado que combate en el frente y que reflexiona sobre la arbitrariedad de la lealtad, el dolor de la pérdida y el sinsentido de la guerra. En ese marco, en una trinchera cercana a la llamada 'tierra de nadie' se produce un encuentro inesperado con su hermano, que lucha en el bando contrario.
Paula Ortiz resaltaba al desvelarse la noticia que va a ser "un reto mirar la herida de nuestra Historia" a través de este relato "de dos hermanos obligados a luchar el uno contra el otro". Además, a la cineasta aragonesa le une algo especial con el proyecto ya que los hermanos de la historia eran de Tamarite de Litera, la localidad oscense donde la directora zaragozana pasó sus primeros siete años de vida ya que sus padres, profesores, estaban destinados allí.
Ahora, unos días después, Arturo Pérez-Reverte se ha pronunciado sobre el proyecto de película que parte de un artículo suyo de 2018: "Ésta es la película que quiere hacer Paula Ortiz, basada en una historia real que les conté a ustedes hace algunos años. De momento, me gusta mucho el cartel. Y el título", ha señalado mostrando el cartel que se ha presentado.
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