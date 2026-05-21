Real Academia Española
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, elegido académico de la RAE
Ocupará la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento
EFE
Madrid
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, ha sido elegido para ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), que dejó vacante Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento el 13 de abril de 2025.
La votación ha salido adelante en el pleno celebrado esta tarde, a puerta cerrada, en la sede de la institución, han indicado a EFE fuentes de la RAE.
- Adiós al jabón Lagarto 'made in' Zaragoza: cierra la histórica planta de Malpica para llevarse la producción a Toledo
- Un emblemático edificio de Zaragoza con más de 50 años de antigüedad iniciará 'en junio' su reconversión para reabrir en 2027 como residencia estudiantil
- Álex Gomes, todos los caminos llevan a su salida del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza duda si ofrecer la continuidad a Mawuli
- Cuatro empresas pujan por diseñar la que será la avenida más larga de Zaragoza
- Saidu también apunta a salir del Real Zaragoza
- El fichaje de Ibai Gómez por el Real Zaragoza y las elecciones de entrenador de Lalo Arantegui
- El Real Zaragoza se lanzará a por Fuoli en cualquier escenario