Nace El balcón del Pilar, la 'sala' de conciertos de Zaragoza con "las vistas más guapas de la ciudad"

De la mano de Micro Abierto Botánico y con la colaboración de Cantautorez, redes tejidas por el artista Daniel Quezada Manchester, Zaragoza contará con un espacio artístico "con las vistas más guapas de la ciudad", El balcón del Pilar, que iniciará su andadura con un concierto acústico el próximo 31 de mayo.

"Hemos creado este hermoso espacio donde queremos incentivar, cultivar y hacer crecer la comunidad de cantautores que tenemos en nuestra hermosa Zaragoza", explican desde la organización que, dada la privilegiada ubicación del lugar, frente al Pilar, tienen claro que va a ser el espacio artístico con "la vista más guapa de la ciudad".

Canciones e historias

Para esta primera cita, que se celebrará en horario vermú (a partir de las 12.00 horas),se contará con tres cantautores, Arges, Raquel Belenguer y el propio Daniel Quezada Manchester: "Nos mostrarán sus canciones, nos contarán sus historias y tendremos un picoteo durante los 'shows' (que está incluido con el precio de la entrada) para disfrutar de estos artistazos ❤️".

Las entradas se pueden conseguir a través de Entradium a un precio de 10,2 euros y solo hay 20 disponibles por lo que la experiencia será muy especial: "No dejéis de hacer música, eso nos da vida", explican desde la organización que para esta primera cita cuentan con un cartel anunciador realizado por La peca ilustrada.

Cantautorez, que nació en febrero de este mismo año, es un proyecto para crear "un espacio por y para cantautores en el cual compartir toda la información referente a lanzamientos, conciertos, entrevistas, cortos de 'shows' en vivo y cualquier plus que sirva para hacer crecer esta hermosa comunidad artística", explican.