Procura organiza 'La brújula del bienestar', un encuentro profesional para conectar la cultura y la salud

Procura (Profesionales de la Cultura en Aragón) organiza este jueves el encuentro 'La brújula del bienestar', que busca profundizar en la intersección entre la práctica cultural y la salud pública, subrayando la cultura no solo como ocio, sino como un pilar fundamental del bienestar social. La sesión, que tendrá lugar de 17.00 a 19.30 horas en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (avenida San Juan Bosco, 13, en Zaragoza) y se articulará en tres bloques que permitirán transitar desde la estrategia internacional hasta la aplicación práctica en el territorio aragonés.

En primer lugar, se presentará el Marco Europeo bajo el título 'Culture and Health: It’s Time to Act'. Esta apertura correrá a cargo de Noemí Ávila, docente de la Universidad Complutense y coautora de este informe fundamental de la Comisión Europea. Durante su intervención, Ávila desgranará la evidencia científica que vincula la participación cultural con la mejora de la salud física y mental, destacando la necesidad de que los responsables políticos garanticen una financiación intersectorial sostenible y estrategias nacionales sólidas.

Experiencias situadas en Aragón

Posteriormente, el encuentro dará paso a las experiencias situadas en Aragón, donde se expondrán cinco proyectos regionales que ya están transformando la realidad de nuestra comunidad. Así, se presentará el Museo del Bienestar en Zaragoza, una iniciativa de los museos municipales que emplea el patrimonio histórico-artístico para combatir el aislamiento social y ofrecer espacios de relajación terapéutica. En una línea similar de humanización, el Proyecto Calma mostrará cómo la transformación de espacios sanitarios mediante intervenciones artísticas puede ofrecer un "respiro" emocional vital tanto para pacientes como para sus familiares.

La jornada también pondrá el foco en el entorno rural con el proyecto Creando Lecturas en la Comunidad de Graus. Esta colaboración entre la Biblioteca Baltasar Gracián y el Centro de Salud local ha logrado hitos como la instalación de puntos de lectura en parques y el uso de clubes de lectura como una herramienta de prescripción social para combatir la soledad. La Fundación El Tranvía presentará por su parte Leer da sueños: la lectura como herramienta de bienestar social y emocional y, finalmente, se abordará el Programa Cine y Salud, un referente en salud pública que utiliza el lenguaje cinematográfico para dotar a los adolescentes de habilidades de vida y fomentar decisiones responsables.

Para cerrar la sesión, se abrirá un espacio de diálogo con el objetivo de facilitar un intercambio de ideas entre los profesionales de la cultura y la salud, así como entre las entidades, asociaciones, redes locales de salud, estudiantes o público interesado en la materia.

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La actividad forma parte como seminario de los programas de Doctorado de Medicina y Salud Global de la Universidad de Zaragoza. La entrada es libre hasta completar aforo, si bien puede seguirse a través del siguiente enlace: https://meet.google.com/xiz-wroa-hbm