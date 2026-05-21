Santiago Díaz, de guionista de 'Aquí no hay quien viva' a escritor superventas: "En las series lo aprendí todo para saber atrapar al lector"

Tras 25 años escribiendo guiones para series de televisión como 'Aquí no hay quien viva', 'El secreto del puente viejo' o 'Yo soy Bea', Santiago Díaz (Madrid, 1971) revolucionó la industria editorial en 2018 con 'Talión'. Ahora publica su octava novela: 'El amo' (Alfaguara), la segunda entrega de la serie de 'thrillers' protagonizada por el subinspector Jotadé Cortés.

La trama arranca una fría mañana de invierno, cuando el cadáver de una adolescente aparece en una parada de autobús del extrarradio madrileño. El equipo del inspector Iván Moreno y del subinspector Jotadé Cortés, el único policía gitano de su comisaría, descubre que se trata de una joven desaparecida misteriosamente años atrás y que ha sido asesinada tras dar a luz.

El escritor madrileño, convertido en uno de los reyes del 'thriller' en España, la presentará este fin de semana en el marco del Festival Aragón Negro. Este viernes (18.30 horas) protagonizará un encuentro literario en Utebo junto al autor aragonés Juan Bolea, mientras que el sábado visitará Alagón (19.00) para impartir una charla sobre la influencia del cine en la novela negra y firmar ejemplares.

¿Ha introducido en 'El amo' alguna novedad con respecto a la primera entrega?

Bueno, hay una continuidad clara. A grandes rasgos y en el aspecto formal, el lector se va a encontrar un 'thriller' muy similar: mucha acción, mucho ritmo, giros inesperados... Lo que ocurre que el protagonista también ha evolucionado. La verdad que me estoy divirtiendo mucho escribiendo esta serie y, según me cuentan ellos mismos, los lectores también. De hecho, ya estoy con la tercera entrega y espero que se publique en marzo del año que viene.

¿Podría haber incluso una cuarta entrega?

Bueno, la posibilidad está cobrando fuerza, porque Jotadé es un personaje que mantiene muy bien sus características: es irreverente, malhablado, no cumple las normas... Así que si encuentro un caso lo suficientemente potente no lo descarto para nada.

La protagonista de su anterior trilogía, la inspectora Indira Ramos, también era una inadaptada. ¿Qué le atrae tanto de esos personajes?

Creo que los personajes con problemas, que no se adaptan a su entorno y son un poco marginados, funcionan muy bien en este tipo de novelas porque sus historias personales influyen en la trama laboral y viceversa. Eso les da más profundidad humana y, además, son mucho más divertidos.

En sus novelas, también en esta, crea un mundo muy alejado de lo mundano y lo normal. ¿Para eso está también la literatura?

Claro, y más en este género. Lo bueno de la novela negra es que el lector puede entrar en ambientes peligrosos y ajenos a cualquier persona 'normal' y sentirse a salvo. En mi opinión, la normalidad en la ficción es aburridísima; es mucho mejor el caos.

Siempre sin cruzar los límites de lo verosímil.

Por supuesto. Siempre digo que todas mis novelas tienen una base totalmente real y yo procuro acercarme lo más posible a la realidad, pero creo que hay que tomarse ciertas licencias narrativas para que la cosa fluya. Sin irnos claro a la locura absoluta. Yo lo que busco es que el lector se divierta, para mí ese es el objetivo principal. Me encanta cuando después de un encuentro con los lectores me dicen que se han leído la novela en 24 o 48 horas y que no podían dejar de leer. Ese es el mayor premio.

¿Este género también la ha permitido exprimir al máximo su experiencia como guionista?

Totalmente. En las series lo aprendí todo para saber atrapar al lector. A ser conciso, a usar mucho los diálogos para revelar a los personajes, que la historia siempre avance, quitar lo superfluo, que cada capítulo acabe en alto para enganchar... Todos esos aprendizajes los aplico a mis novelas.

¿Ya no escribe guiones?

Muy poco. Solo cuando me lo pide alguien con el que he trabajado. El 90 o el 95% de mi tiempo lo dedico ahora a las novelas.

¿Por qué decidió dar el salto a la literatura?

Todo empezó como un juego. Mi hermano siempre me estaba animando a que escribiera una novela y al final le hice caso. En las series es imposible que puedas contar la historia de principio a fin a tu manera porque hay muchos factores de por medio, así que vi que podía ser un reto. Y decidí probar sin ambición ninguna. Así salió 'Talión' y todo lo demás fue rodado. La verdad que estoy feliz. Soy un afortunado por poder contar mis historias con tanta libertad, sin limitaciones presupuestarias o de decorados. Este es un mundo mucho más libre.

Ha vendido los derechos de todas sus novelas. ¿Hay algún proyecto en firme para que den el salto a las plataformas?

Hay cosas muy avanzadas, pero de momento nada cerrado. Este mundo es muy complicado y se puede torcer en cualquier momento, así que prefiero ser cauto.