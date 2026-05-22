Dos bandas legendarias del rock-metal desembarcan en la sala Multiusos de Zaragoza: cómo comprar las entradas

La sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza acogerá este sábado, a partir de las 19.00 horas, el Séptimo Certamen Pop-Rock 90s. La cita reunirá a dos de las bandas más legendarias del rock-metal y el trash-metal estatal: Sôber y Soziedad Alkohólika (S.A.). No será el único atractivo del festival, ya que el certamen también contará con su dosis aragonesa: nada más y nada menos que la banda ejeana Tako. El cartel se completa con Linaje, el grupo liderado por el hijo de Kutxi Romero (Marea), y con La Gripe y Tú.

Soziedad Alkohólika y Sôber encabezan el cartel de un certamen de cita obligada para todos los amantes del hardcore y el metal. Fundada en Vitoria hace casi 40 años, S.A. es toda una referencia del trash-metal y el hardcore punk en España. Con una rapidez endiablada y una voz tan agresiva que había que hacerse con las letras para poder descifrarlas, los vascos marcaron una época en la década de los 90 y principios de los 2000. La banda regresó en 2024 con un nuevo álbum, 'Confrontación', después de siete años desde la publicación de su último álbum de estudio.

Sôber será otro de los grandes atractivos del festival. El grupo madrileño tocará las canciones más míticas de una trayectoria que comenzó en 1996 y que alcanzó su etapa de mayor éxito comercial en 2002, con su disco 'Paradÿsso'. En los últimos años ha publicado varias reediciones y un disco en directo, mientras que su último álbum de estudio ('Elegía') vio la luz en 2021.

Entradas a la venta

La mítica banda aragonesa Tako seguirá celebrando su 40 aniversario en la Multiusos. El grupo ejeano, liderado por Mariano Gil y Nacho Jiménez Arrese, es uno de los más longevos (si no el que más) de la historia de la comunidad. Ha llovido mucho desde que Tako lanzó su primer elepé en 1985, pero la banda se siente más viva que nunca y con más ilusión si cabe que en sus inicios.

Completarán el certamen los citados Linaje y La Gripe y Tú, el grupo impulsado por dos miembros originales de Platero y Tú, el batería Jesús García (Maguila) y el bajista Juantxu Olano). Las entradas para el festival se pueden adquirir a través de la dirección: www.parrandaproducciones.es, en El Corte Inglés, en www.vivaticket.es y en www.todoticket.es. Se venden a un precio de 49 euros más gastos de gestión.