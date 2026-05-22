Bunbury, emocionado tras recibir la máxima distinción del Gobierno de Aragón: "Estoy abrumado; gracias por acompañarme en este camino tortuoso"

El cantante, compositor, músico y productor zaragozano Enrique Bunbury, uno de los aragoneses más universales y que ha llevado el nombre de la comunidad a todos los rincones del mundo, recibirá el Premio Aragón, la máxima distinción que otorga el Ejecutivo autonómico. Un día después de que la DGA anunciara el galardón, Bunbury ha querido agradecer en sus redes sociales el reconocimiento.

"Estoy muy abrumado y muy honrado por este premio que me otorga el Gobierno de Aragón por la trayectoria musical. Quiero compartir con todos vosotros el agradecimiento que siento por acompañarme a lo largo de este camino tortuoso durante todos estos años, casi ya 40 desde el primer lanzamiento discográfico, porque, sin duda, nada de esto sería posible sin vuestra complicidad", ha indicado el cantante zaragozano en sus redes.

El Gobierno de Aragón ha decidido premiar al artista por "ser motivo de orgullo para la comunidad, por su dilatada y exitosa trayectoria, y por ser también el aragonés vivo más universal". El galardón se entrega tradicionalmente el 23 de abril, pero este año no se pudo dar al estar el gobierno en funciones.

Bunbury se encuentra en plena promoción de su nuevo disco, ‘De un siglo anterior’, y en octubre de este año comenzará su 'tour' 'Nuevas Mutaciones', que le llevará de nuevo a cantar en México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y España (donde actuará en Zaragoza el 12 de diciembre).

El cantante también se ha referido a esta gira en su citado mensaje. "Quedan muchas aventuras y viajes extraordinarios que emprender y sorpresas a la vuelta de la esquina. Por de pronto, una gira que me tiene entusiasmado y y enredado con preparativos de espectáculo y repertorio. Nos vemos en el Tour Nuevas Mutaciones en octubre, noviembre y diciembre, en los escenarios de Latinoamérica, USA y España. ¡Hasta pronto!", ha escrito el zaragozano.

Un referente para varias generaciones

Bunbury ha sido y es uno de los artistas españoles más exitosos, con 35 años de carrera musical. Una leyenda del rock en español que ha superado sus propios límites musicales y ha explorado géneros tan variados como el rock, el blues, el cabaret, el bolero o la cumbia, investigando en las raíces y el folclore hispano-latinoamericano.

"Entenderán que ha habido personalidades que marcan generaciones, que ayudan a crear la identidad de muchos aragoneses", dijo este jueves al anunciar el premio la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que prosiguió: "Suma una dilatada carrera musical de 35 años en la que jamás ha dejado de sentirse aragonés. Un artista universal como tantos ha tenido Aragón a lo largo de la historia. Bunbury será un gran referente cuando transcurran décadas y siglos, es un aragonés universal con carácter trabajador, tenaz y en busca de la excelencia".