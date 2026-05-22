El documental 'Hombre 900' se sumerge en la vida y la obra del gran fotógrafo aragonés Pedro Avellaned

Mostrar al artista, pero también a la persona que hay detrás del artista. Eso es lo que querían el cineasta Antonio Valdovín y el fotógrafo José Lizaga (ambos de Fuentes de Ebro) cuando impulsaron ‘Hombre 900’, el documental en el que abordan la vida y la obra de Pedro Avellaned. El filme ofrece un retrato fiel e íntimo del célebre fotógrafo zaragozano, Premio Aragón Goya 2016, mostrándolo en su casa de Gelsa, en el espacio expositivo que lleva su nombre en la localidad o en el Museo Pablo Serrano.

El documental se estrenará este sábado a las 20.00 horas en la Filmoteca de Zaragoza en una proyección que contará con la presencia del propio Avellaned. «En el fondo es una especie de homenaje a un artista irrepetible. Es como un hombre del Renacimiento y ya quedan pocos como él», subraya Valdovín, amigo personal de Avellaned.

El documental, con una duración de 83 minutos, recorre la vida y la trayectoria del fotógrafo a través de personas que lo conocen bien. «Es un proyecto humilde, pero que hemos hecho con mucho cariño. Queríamos mostrar su visión de la vida, así que además de hablar con él hemos entrevistado a amigos suyos como las actrices María José Moreno y Luisa Gavasa, a la que le hizo su primer ‘book’, Luis Alegre o José Antonio Aguilar», explica el realizador aragonés, que asegura que el fotógrafo acabó muy satisfechos del resultado del documental.

El cartel del documental. / ep

Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936) se comenzó a enamorar de la fotografía poco después de conocer a otro gran artista aragonés: José Antonio Duce. Antes, sin embargo, dirigió teatro, hizo cine e incluso fue actor: «He hecho muchas cosas, pero la fotografía ha sido mi mejor lenguaje», indicó en una reciente entrevista con este diario.

Maestro del arte del retrato, Avellaned ha realizado el 90% de su obra en formato analógico, aunque no reniega de lo digital. «Cuando salgo de viaje la prefiero e incluso a veces la pongo en automático para no medir ni nada, pero cuando quiero hacer una foto seria y concienzuda siempre saco la Hasselblad de 6 x 6», reconocía en las citdas declaraciones.

Maestro de fotógrafos

El zaragozano, que ha expuesto en muchos países y que tiene obra en la colección permanente del Museo Reina Sofía, fue durante mucho tiempo profesor de fotografía: «A veces era difícil porque muchos alumnos querían que les enseñase cómo funcionaba la cámara y yo les decía que para eso tenían el manual. Lógicamente, aprender la técnica es imprescindible y yo les enseñaba a hacer una foto como mandan los cánones, pero a partir de ahí les animaba a volar por sí mismos».

Eso es lo que ha hecho él durante toda su trayectoria, como refleja el documental de Valdovín y Lizaga. «Pedro es un ejemplo de artista comprometido con la libertad y la independencia creativa», concluye Valdovín, que lleva más de 20 años vinculado al mundo del cine en Aragón como realizador, guionista y productor.

‘Hombre 900’ se estrenará este sábado a las 20.00 horas en la Filmoteca de Zaragoza, con entrada gratuita hasta completar aforo. Está previsto que al acto asista el propio Pedro Avellaned, así como algunos de los que aparecen en el documental (Luisa Gavasa, José Antonio Duce, Luis Alegre...). En la presentación actuará la cantante zaragozana Silvia Solans.