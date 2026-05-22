El Festival Danza Mínima celebra este sábado en Zaragoza su decimotercera edición

El Festival Danza Mínima celebrará este sábado 23 de mayo su decimotercera edición consolidado como una de las propuestas culturales más singulares de Zaragoza. La cita, que cumple además una década de trayectoria desde su nacimiento en 2016, volverá a convertir el Centro Cívico Salvador Allende en un espacio dedicado a la danza contemporánea, el teatro, la música y la creación escénica.

Dirigido por la artista zaragozana Laura Val Ferrer, el festival nació con el objetivo de promocionar la cultura y el turismo a través de un formato íntimo y cercano, una filosofía que se mantiene diez años después, aunque con una programación cada vez más ambiciosa y con artistas de reconocido prestigio dentro del panorama nacional e internacional.

La edición de este año reunirá sobre el escenario a los bailarines y coreógrafos Chey Jurado, Lucía Burguete y Diego Pazó (integrantes de la compañía Qabalum) y a la creadora zaragozana Ana Cotoré. Además, el actor y humorista aragonés Diego Peña será el encargado de conducir el festival con intervenciones y monólogos entre las distintas actuaciones.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la web oficial del festival, con un precio único de 15 euros. El recinto abrirá sus puertas a partir de las 12.00 horas para una jornada concebida como una experiencia artística y social abierta a todos los públicos.

Uno de los platos fuertes de esta edición será la actuación de Chey Jurado, artista autodidacta nacido en Badajoz y galardonado en 2022 con el premio 'El Ojo Crítico' de RTVE por su trayectoria y versatilidad artística. Jurado presentará en Zaragoza 'Asceta', una pieza inédita en la ciudad que explora la duda, la observación y la identidad a través del movimiento contemporáneo.

El festival contará también con la presencia de la compañía Qabalum, formada por Lucía Burguete y Diego Pazó, quienes llevarán al escenario 'Gárgola', una obra de reciente creación que profundiza en la relación simbólica entre el ser humano y lo animal.

Burguete, artista vinculada a compañías internacionales como Peeping Tom, LED Silhouette o Antonio Ruz, comparte proyecto con Diego Pazó, intérprete habitual en trabajos de Daniel Abreu y otras compañías de referencia dentro de la danza contemporánea.

Por su parte, la zaragozana Ana Cotoré presentará una adaptación específica para el festival y el espacio escénico de 'A propósito de nada', una pieza que reflexiona sobre la necesidad de comunicación, el vacío y los silencios incómodos. Su trabajo combina la creación coreográfica con influencias de la psicología y la educación social, disciplinas presentes en buena parte de sus propuestas artísticas.

Taller danza contemporánea

Además de la programación artística, el Festival Danza Mínima volverá a apostar por el carácter social y cercano que lo ha acompañado desde sus inicios. Entre las 13.30 y las 15.00 horas los asistentes podrán disfrutar de un vermú y tapeo preparado por el Bar Gilda, convirtiendo la jornada en una experiencia cultural completa.

La programación se completará con un taller de danza contemporánea impartido por Chey Jurado en la escuela de danza Estudio 12 durante la misma jornada del festival.

A lo largo de estos diez años, Danza Mínima ha reunido en Zaragoza a destacados nombres de la danza, la música y las artes escénicas como Lali Ayguadé, Janet Novás, Dácil González, Circle of Trust, La Intrusa, Nacho Vegas, Bigott, León Benavente o Tachenko, consolidándose como una cita de referencia dentro de la programación cultural alternativa de la ciudad.

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Con esta nueva edición, el festival reafirma su apuesta por acercar la creación contemporánea al público desde un formato accesible, innovador y pensado para disfrutar de la cultura desde la cercanía y la experiencia compartida.