Fran Perea ofrecerá un concierto único este sábado en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

El cantante y actor Fran Perea vuelve con su música a Zaragoza con un concierto único que ofrecerá en el Teatro de las Esquinas, este sábado, 23 de mayo, dentro de su gira 'El hombre invisible'. Las entradas, al precio único de 25 euros, se pueden comprar en la web y las taquillas del teatro zaragozano.

El malagueño presentará una selección de los temas que componen su nuevo álbum y recuperará sus grandes clásicos. El nuevo disco de Fran Perea da voz a nueve personajes que pueblan su carrera como actor y une sus dos pasiones. Además, es una reivindicación de su doble faceta de actor y músico.

En coherencia con este mensaje, en el concierto Perea muestra al actor que lleva dentro. "Esta gira es un abrazo entre la música y la interpretación como actor. Quiero regalar al público todo lo que soy e incluso volverme invisible", ha subrayado el artista, jugando con el título de su álbum, 'El hombre invisible'.

La bajista, compositora y vocalista Celia Becks le acompañará en esta aventura como telonera. La gira ya ha pasado por Madrid, Bilbao, Granada, Sevilla, Málaga, Toledo y este viernes 22 llegará a Barcelona para dirigirse a Zaragoza el día 23.

El artista malagueño ha contado con la colaboración de otros músicos en la composición de letras y melodías en este álbum, como Andrés Suárez, Diego Cantero (Funambulista), David Otero, Gonzalo Hermida, Ernest Prana, Celia Becks, los malagueños Javypablo, Alejandro Ruiz (Sienna) y Víctor Elías.