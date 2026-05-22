Todo listo para la visita de Dani Martín a Zaragoza: estas son las canciones que interpretará en el Príncipe Felipe

Dani Martín desembarca este fin de semana en Zaragoza con la gira 25 p*t*s años, en la que está celebrando sus dos décadas y media en el mundo de la música. El cantante madrileño ofrecerá dos conciertos en el Príncipe Felipe este viernes y sábado (ambos días a las 21.00 horas). Las entradas para el sábado llevan meses agotadas y para el primero quedan muy muy pocas, así que los que quieran asistir ya pueden darse prisa.

El exlíder de El Canto del Loco anunció su vista a Zaragoza en noviembre de 2024 y solo cuatro meses después programó la segunda fecha tras el éxito de ventas. Sus fans lo están recibido con los brazos abiertos en todas las ciudades y buena muestra de ello son los diez conciertos seguidos que ofreció en el Movistar Arena de Madrid entre noviembre y diciembre de 2025. Al ‘tour’, no obstante, aún le queda cuerda para rato, ya que todavía hay once ciudades por delante hasta que concluya en octubre en Bilbao.

La gira, según la promotora, es una celebración de su carrera. Martín interpreta todos sus grandes éxitos, haciendo un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años: desde su etapa al frente de El Canto del Loco hasta su presente, con quince años de carrera en solitario.

Salvo variaciones puntuales entre uno y otro concierto, el cantante madrileño está manteniendo la misma estructura a lo largo de toda la gira, interpretando casi el mismo repertorio en los 'shows'. Sus seguidores más incondicionales seguro que se saben de carrerilla todos los temas, pero aquí va el 'setlist' más repetido para que todos los asistentes lleguen con las canciones bien aprendidas:

Zapatillas

Volverá

Canciones

Desaparece

Besos

Tal como eres

A contracorriente

Son sueños

Puede ser

Cero

Emocional

Qué bonita la vida

Las ganas

Me vuelves puto loco

Carpe diem

Novedades viernes

Burning Man

La madre de José

Volver a disfrutar

Una foto en blanco y negro

Ya nada volverá a ser como antes

Ester Expósito

La suerte de mi vida

Peter Pan

El último día de nuestras vidas

Insoportable

El madrileño está interpretando en sus últimas actuaciones unas 27 canciones, así que el concierto se sitúa en torno a las dos horas. Por cierto, el cantante ha dado una gran importancia al apartado audiovisual en esta gira, así que el espectáculo está más que garantizado.

Dani Martín publicó su último disco ('El último día de nuestras vidas') en noviembre de 2024. Algunas de esas canciones sonarán en sus conciertos de Zaragoza, aunque la filosofía de este 'show' es otro, ya que persigue repasar toda su carrera desde que echó a andar hace 25 años.

A finales de 2022 el cantante madrileño hizo un parón indefinido en su carrera musical y se retiró temporalmente de los escenarios tras finalizar su gira 'Lo que me dé la gana'. Ahora, ha vuelto a la carga con fuerzas renovadas.