Todo listo para la visita de Dani Martín a Zaragoza: estas son las canciones que interpretará en el Príncipe Felipe
El cantante madrileño llega este viernes y sábado a la capital aragonesa con la gira en la que celebra sus 25 años en el mundo de la música
Dani Martín desembarca este fin de semana en Zaragoza con la gira 25 p*t*s años, en la que está celebrando sus dos décadas y media en el mundo de la música. El cantante madrileño ofrecerá dos conciertos en el Príncipe Felipe este viernes y sábado (ambos días a las 21.00 horas). Las entradas para el sábado llevan meses agotadas y para el primero quedan muy muy pocas, así que los que quieran asistir ya pueden darse prisa.
El exlíder de El Canto del Loco anunció su vista a Zaragoza en noviembre de 2024 y solo cuatro meses después programó la segunda fecha tras el éxito de ventas. Sus fans lo están recibido con los brazos abiertos en todas las ciudades y buena muestra de ello son los diez conciertos seguidos que ofreció en el Movistar Arena de Madrid entre noviembre y diciembre de 2025. Al ‘tour’, no obstante, aún le queda cuerda para rato, ya que todavía hay once ciudades por delante hasta que concluya en octubre en Bilbao.
La gira, según la promotora, es una celebración de su carrera. Martín interpreta todos sus grandes éxitos, haciendo un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años: desde su etapa al frente de El Canto del Loco hasta su presente, con quince años de carrera en solitario.
Salvo variaciones puntuales entre uno y otro concierto, el cantante madrileño está manteniendo la misma estructura a lo largo de toda la gira, interpretando casi el mismo repertorio en los 'shows'. Sus seguidores más incondicionales seguro que se saben de carrerilla todos los temas, pero aquí va el 'setlist' más repetido para que todos los asistentes lleguen con las canciones bien aprendidas:
- Zapatillas
- Volverá
- Canciones
- Desaparece
- Besos
- Tal como eres
- A contracorriente
- Son sueños
- Puede ser
- Cero
- Emocional
- Qué bonita la vida
- Las ganas
- Me vuelves puto loco
- Carpe diem
- Novedades viernes
- Burning Man
- La madre de José
- Volver a disfrutar
- Una foto en blanco y negro
- Ya nada volverá a ser como antes
- Ester Expósito
- La suerte de mi vida
- Peter Pan
- El último día de nuestras vidas
- Insoportable
El madrileño está interpretando en sus últimas actuaciones unas 27 canciones, así que el concierto se sitúa en torno a las dos horas. Por cierto, el cantante ha dado una gran importancia al apartado audiovisual en esta gira, así que el espectáculo está más que garantizado.
Dani Martín publicó su último disco ('El último día de nuestras vidas') en noviembre de 2024. Algunas de esas canciones sonarán en sus conciertos de Zaragoza, aunque la filosofía de este 'show' es otro, ya que persigue repasar toda su carrera desde que echó a andar hace 25 años.
A finales de 2022 el cantante madrileño hizo un parón indefinido en su carrera musical y se retiró temporalmente de los escenarios tras finalizar su gira 'Lo que me dé la gana'. Ahora, ha vuelto a la carga con fuerzas renovadas.
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