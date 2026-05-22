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Los cines Palafox de Zaragoza desvelan los detalles de su tarjeta de socio: cuál será el precio y qué ventajas tendrá

El complejo de multicines de la capital aragonesa lanza su campaña promocional "pensada para quien viven el cine como algo especial"

La sala 4 de los cines Palafox de Zaragoza.

La sala 4 de los cines Palafox de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Si la semana pasada los cines Palafox de Zaragozadesvelaban que estaban a punto de lanzar su carné de socio sin desvelar mucho más, pero que su objetivo era hacer algo diferente, ahora, desde Zaragoza Urbana, ya han puesto las cartas sobre la mesa y han desvelado en que consistirá la membrería Socios Fundadores Palafox, "pensada para quien viven el cine como algo especial" y limitada a únicamente 900 plazas.

Ser socio de los Palafox tendrá un coste de 120 euros anuales y, aunque se activará oficialmente el 1 de julio, algunas de sus ventajas, explican desde los cines comenzarán antes. ¿Qué tres ideas hay detrás de esta tarjeta? En primer lugar se organizará todos los lunes una sesión del socio (con clásicos, reposiciones, cine de cultos, preestrenos y eventos especiales), que comenzará entre las 19.30 y las 20.30 horas y que tendrá un precio de 2 euros para los socios además de que tendrán preferencia (si quedan plazas libres se venderán a 9,9 euros).

A precio del Día del espectador

Además, de lunes a jueves (excepto festivos), los socios comprarán entradas para cualquier sesión al precio vigente del Día del espectador y será válida esta condición también en los Aragonia y Cervantes, aunque no se aplicará al IMAX, a la sala Rex y a otros formatos especiales. Junto a ello, los socios tendrán acceso prioritario a preventas seleccionadas tres horas antes que el público general (es decir, a sesiones IMAX, grandes estrenos, premieres...).

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La campaña se activará el 28 de mayo a las 20.00 horas y la condición de socio también incluirá un 15% de descuento en el bar así como una entrada gratuita durante la semana del cumpleaños del socio. La primera venta a la que podrán acceder los socios será el acceso prioritario a la compra de entradas del estreno de 'La odisea', de Christopher Nolan, para IMAX, que está anunciado para el 17 de julio.

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