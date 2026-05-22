Un mítico grupo del pop español de principios de los 90 aterriza en Zaragoza: horario y venta de entradas

Uno de los grupos de pop español más míticos de principios de los 90 aterriza este sábado en Zaragoza. Con su cantante Pat Escoín al frente y la formación original de la banda, Los Romeos actuarán en La Casa del Loco a partir de las 20.30 horas. La velada también contará con la actuación del grupo zaragozano Los Intrusos.

Los Romeos cosecharon en los primeros años 90 grandes éxitos como 'Muérdeme', 'Mi vida rosa', 'Un poquito de amor', 'El mundo a tus pies'... canciones que se convirtieron en símbolos de una generación gracias a sus estribillos, que sobrevivieron a modas, despedidas y parones.

Aunque se marcharon tras 'Sin conexión' (1996), su música nunca se fue: siguió viva en radios, en playlists, en karaokes y en la memoria de miles de fans. Pat siguió haciendo grandes canciones en las bandas que lideró como Lula y Exfan, donde mantuvo un alto nivel de calidad, así que vuelve con la misma energía pero mayor experiencia, garantía de que sus conciertos van a estar a la altura.

La banda anunció su regreso a finales de 2025 para una gira de reunión en 2026 con el objetivo de celebrar el 35º aniversario de su álbum debut, marcando su reactivación en la escena musical española de la mano del sello Subterfuge Records. En diciembre se confirmó su participación en el festival Sonorama Ribera de 2026.

Las entradas para el concierto de La Casa del Loco están a la venta en localentradas.com.