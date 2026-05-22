La obra de Julia Dorado será la nueva imagen de los tres ciclos del Auditorio de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este viernes la nueva imagen gráfica de los tres grandes ciclos musicales del Auditorio para la temporada 2026-2027, que estará protagonizada por las obras de la pintora zaragozana Julia Dorado tras un proceso de selección de su trayectoria artística.

Esta línea se inició hace dos años durante el 30 aniversario del Auditorio con la incorporación de los artistas Jorge Gay y Pepe Cerdá con el objetivo de vincular la música clásica y sinfónica a la pintura. "Al final se trata de expresiones artísticas diferentes para transmitir la excelencia de su programación", ha afirmado en la presentación la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

Con más de seis décadas de trayectoria, Julia Dorado (Zaragoza, 1941) desarrolla un lenguaje abstracto ligado al gesto, al color y a la emoción. “Me dio una alegría inmensa cuando me llamaron por primera vez desde el Ayuntamiento”, ha expresado la pintora.

El Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona estará representado por 'El grito'. / ayuntamiento de zaragoza

Tras varias reuniones tuvieron que elegir tres obras que resumieran toda su trayectoria, un proceso que la pintora ha calificado de “bastante conflictivo” al tener que sintetizar toda su carrera.

Para el primer ciclo, la Temporada de Grandes Conciertos, se ha seleccionado la obra ‘Sección áurea’, un acrílico sobre lienzo, compuesto por pinceladas densas y contrastes de luz y sombra. “Una obra que va a ser muy potente, que va a atraer”, ha calificado Dorado.

Una edición limitada para los abonados

Para representar el ciclo de Introducción a la Música se ha escogido la obra ‘Colorear el espacio’, una serie de anillas sobre papel basado en la ligereza, la transparencia y la luminosidad.

Por último, el Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona estará representado por 'El grito', un monotipo serigráfico sobre tablero de fibras, que plantea una composición más contenida y focalizada, en la que el protagonismo recae en un núcleo de energía visual intenso. La obra transmite tensión, introspección y profundidad emocional, además de sensación de intimidad.

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La obra de Dorado ha sido adaptada por los diseñadores gráficos Fernando Lasheras y José Luis Lizano. Como novedad, los abonados del auditorio recibirán una edición limitada en versión reducida de las tres obras de Julia Dorado que se van a exponer en el Auditorio.