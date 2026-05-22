El Príncipe Felipe de Zaragoza se vuelve muy loco con Dani Martín: "Lo he visto ocho veces en directo; no hay otro como él"

Bastante tiempo ya, más de tres años y medio, llevaban sin verse Dani Martín y sus fans zaragozanos. Pero poco o nada ha cambiado entre ellos, porque la emoción que se ha vivido este viernes en el Príncipe Felipe ha sido exactamente la misma que la de los Pilares de 2022 en el pabellón municipal. El cantante madrileño volvía a la capital aragonesa después de ese paréntesis alejado de los escenarios y sus fieles seguidores ni siquiera han pensado en el tiempo que llevaban sin verse. Como esos niños pequeños de su canción, se han volcado con su ídolo y han cantado de principio a fin todos y cada uno de los temas.

Martín ha vuelto a demostrar que cuenta con un público totalmente fiel en Zaragoza. Este viernes, el Felipe estaba a rebosar con 8.500 almas y para el segundo concierto que ofrecerá este sábado las entradas se agotaron hace meses. Pocos artistas de la escena nacional son capaces de llenar dos veces seguidas el pabellón municipal, pero con el madrileño todo es posible (hasta abarrotar el Movistar Arena de Madrid diez fechas consecutivas).

La promotora de esta nueva gira, con la que Dani Martín está celebrando sus 25 años en la música, promocionaba los ‘shows’ asegurando que el público se sabría todos los temas. Y vaya que se los sabían. Por momentos, el Príncipe Felipe se ha convertido en un karaoke gigante entonando las canciones más conocidas de su trayectoria: desde la exitosa etapa al frente de El Canto del Loco hasta su carrera en solitario.

El madrileño ha empezado el concierto con la enérgica 'Zapatillas' y ha continuado con esa nostálgica 'Volverá', para encadenar después 'Canciones', la muy celebrada 'Besos' y 'Tal como eres'. Justo después han llegado sus primeras palabras. "Buenas noches Zaragoza. ¿Estáis listos? ¡Esta es nuestra noche!", ha exclamado antes de empezar a interpretar 'A contracorriente' y recordar que Zaragoza no es una ciudad más en su trayectoria: "Este lugar es muy importante para mí, porque nos acogisteis de una forma muy especial. De hecho, tenemos un disco en directo grabado aquí".

Para entonces, y parafraseando una de las canciones que luego ha interpretado, el pabellón Príncipe Felipe ya se había vuelto puto loco con Dani Martín. "Es el mejor. Lo he visto ocho veces en directo y nunca me canso. No hay otro cantante como él en España", ha acertado a decir totalmente emocionada Claudia, una zaragozana de 39 años que había acudido con su grupo de amigas.

Un público intergeneracional

El madrileño ha vuelto a demostrar que es de esos pocos artistas de la escena nacional capaz de aglutinar a gente de todas las edades. La mayor parte del público tendría entre 30 y 50 años, pero también había otros que superaban los 60, niños pequeños con sus padres y adolescentes. Como Elena y Sonia, dos zaragozanas de 17 años. "A mí me enganchó mi tía. Nunca lo he visto en directo pero ya tenía ganas", ha indicado Sonia.

Una mención especial merece la ambiciosa producción del 'show', con varias pantallas gigantes, un espectacular juego de luces, llamaradas de fuego real y atrezos varios. Por cierto, la banda, formada por siete músicos más el propio Martín, ha sonado con gran contundencia.

Después de 'A contracorriente' han llegado 'Son sueños' y 'Puede ser', para justo después abordar la fase de su etapa en solitario. El madrileño está siguiendo la misma estructura en toda la gira: nueve o diez canciones iniciales de El Canto del Loco, ocho de su carrera como solista y una parte final en la que intercala otra decena de temas de diferentes etapas pero con predominio de su primera banda.

El guiño a sus grupos aragoneses favoritos

En esa fase de su etapa en solitario han sonado entre otras 'Cero', 'Emocional', 'Qué bonita la vida' o 'Me vuelves puto loco'. Justo después de ese tema y antes de interpretar 'Novedades viernes' ha lanzado su primer guiño a grupos aragoneses. "Me gustan mucho los Héroes del Silencio, me gustan mucho los Violadores del Verso, me gusta mucho el señor Kase.O, Juan y Eva Amaral y la gente de Más Birras", ha entonado Martín para alborozo del público, que, por cierto, ha permanecido de pie a lo largo de todo el concierto.

No ha sido el único guiño que ha lanzado a los grupos zaragozanos que le gustan, ya que el madrileño hasta se ha arrancado a cantar a capela unas líneas del tema 'Cantando' de Violadores del Verso. Aquello de 'y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor...'.

Con la traca final y canciones emblemáticas como ‘La madre de José’, ‘Ya nada volverá a ser como antes’ e ‘Insoportable’ el público ha llegado al clímax y ha salido del Príncipe Felipe más contento que unas castañuelas. El pabellón municipal ya aguarda una nueva dosis de Dani Martín para este sábado.